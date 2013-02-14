كورونا في الكويت خلال 24 ساعة.. تسجيل حالة وفاة و2562 إصابة جديدة

سجلت الكويت خلال الساعات الـ 24 الماضية، حالة وفاة، و2562 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 603869 حالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي: إن 5406 حالات شفاء سجلت، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 565903 متعافين، مبينًا أن نسبة حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 7؛93%.

وأضاف أن حالة وفاة سُجلت جراء الإصابة؛ ليكون إجمالي عدد حالات الوفيات المسجلة 2521 حالة وفاة، موضحًا أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 90 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها وما تزال تتلقى الرعاية اللازمة 35445 حالة، ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة "كوفيد - 19" إلى 394.