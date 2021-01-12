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"السومة" أهلاوياً حتى 2024

أعلنت إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة بشكل رسمي عن تجديد عقد نجم الفريق وهدافه التاريخي المهاجم عمر السومة لثلاثة مواسم قادمة حتى عام 2024، وذلك بعد أن دخل السومة الفترة الحرة وظهرت تقارير عديدة برحيله عن الفريق واهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه.

يذكر أن السومة خاض بشعار النادي الأهلي (202) مباراة ساهم خلالها في (191) هدفاً، سجل منها (174) وصنع (17)، وحقق لقب هداف دوري المحترفين (3) مرات في مسيرته مع الفريق، واستطاع خطف لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين التاريخي من ناصر الشمراني.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"السومة" أهلاوياً حتى 2024
سبق

أعلنت إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة بشكل رسمي عن تجديد عقد نجم الفريق وهدافه التاريخي المهاجم عمر السومة لثلاثة مواسم قادمة حتى عام 2024، وذلك بعد أن دخل السومة الفترة الحرة وظهرت تقارير عديدة برحيله عن الفريق واهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه.

يذكر أن السومة خاض بشعار النادي الأهلي (202) مباراة ساهم خلالها في (191) هدفاً، سجل منها (174) وصنع (17)، وحقق لقب هداف دوري المحترفين (3) مرات في مسيرته مع الفريق، واستطاع خطف لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين التاريخي من ناصر الشمراني.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
09:39 PM

"السومة" أهلاوياً حتى 2024

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلنت إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة بشكل رسمي عن تجديد عقد نجم الفريق وهدافه التاريخي المهاجم عمر السومة لثلاثة مواسم قادمة حتى عام 2024، وذلك بعد أن دخل السومة الفترة الحرة وظهرت تقارير عديدة برحيله عن الفريق واهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه.

يذكر أن السومة خاض بشعار النادي الأهلي (202) مباراة ساهم خلالها في (191) هدفاً، سجل منها (174) وصنع (17)، وحقق لقب هداف دوري المحترفين (3) مرات في مسيرته مع الفريق، واستطاع خطف لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين التاريخي من ناصر الشمراني.

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