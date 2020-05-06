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فيديو مروع.. شاهد ما حدث لعمال البناء فوق المبنى

امرأة: كانوا يصرخون.. وسمعهم الجيران

كشف فيديو مروع من ولاية تينيسي الأمريكية، عن تشبث أربعة عمال بناء بحياتهم فوق سطح مبنى خشبي تحت الإنشاء في مواجهة عاصفة عاتية، فيما راحت الرياح تضربهم بألواح خشبية، ويهطل عليهم المطر، وفجأة اختفى أحد العمال.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم الأحد الماضي في مدينة ناشفيل ‏عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية، حين كان أربعة عمال يقومون بتثبيت الألواح على سطح مبنى خشبي مكون من ثلاثة طوابق، وفجأة هبت رياح عاتية عصفت بهم.

وتضيف الصحيفة: يظهر شريط فيديو التقطته امرأة من الجيران، العمال الأربعة وقد رقدوا على السطح، وأمسكوا بأطراف الألواح الخشبية خشية السقوط من فوق المبنى، لكن فجأة سقط أحد العمال داخل المبنى، فيما واصل العمال تشبثهم وزادت الرياح من عنفها، بدأت الواح خشبية تتطاير وتضربهم، ثم هطل عليهم المطر؛ ليزيد من قسوة المشهد عليهم.

وتقول تيفاني هولت التي التقطت المشهد: "كان العمال يصرخون، وكان الجيران يسمعونهم، لكن لا يستطيعون شيئاً"، وتضيف "هولت": "لقد اشتدت الرياح بقوة كبيرة خلال أقل من 15 ثانية".

وفي الشريط نستطيع سماع "هولت" وهي تتحدث مع زوجها وتقول: "إنني قلقة عليهم".

وانتهى الفيديو بينما لا يزال العمال يصارعون الرياح العاتية.

ونقل تليفزيون "دابليو في إل تي"، عن المقاول المسؤول عن المبنى أن العمال جميعهم بخير، وحتى العامل الذي سقط داخل المبنى، لم يصب بسوء.

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فيديو مروع.. شاهد ما حدث لعمال البناء فوق المبنى
سبق

كشف فيديو مروع من ولاية تينيسي الأمريكية، عن تشبث أربعة عمال بناء بحياتهم فوق سطح مبنى خشبي تحت الإنشاء في مواجهة عاصفة عاتية، فيما راحت الرياح تضربهم بألواح خشبية، ويهطل عليهم المطر، وفجأة اختفى أحد العمال.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم الأحد الماضي في مدينة ناشفيل ‏عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية، حين كان أربعة عمال يقومون بتثبيت الألواح على سطح مبنى خشبي مكون من ثلاثة طوابق، وفجأة هبت رياح عاتية عصفت بهم.

وتضيف الصحيفة: يظهر شريط فيديو التقطته امرأة من الجيران، العمال الأربعة وقد رقدوا على السطح، وأمسكوا بأطراف الألواح الخشبية خشية السقوط من فوق المبنى، لكن فجأة سقط أحد العمال داخل المبنى، فيما واصل العمال تشبثهم وزادت الرياح من عنفها، بدأت الواح خشبية تتطاير وتضربهم، ثم هطل عليهم المطر؛ ليزيد من قسوة المشهد عليهم.

وتقول تيفاني هولت التي التقطت المشهد: "كان العمال يصرخون، وكان الجيران يسمعونهم، لكن لا يستطيعون شيئاً"، وتضيف "هولت": "لقد اشتدت الرياح بقوة كبيرة خلال أقل من 15 ثانية".

وفي الشريط نستطيع سماع "هولت" وهي تتحدث مع زوجها وتقول: "إنني قلقة عليهم".

وانتهى الفيديو بينما لا يزال العمال يصارعون الرياح العاتية.

ونقل تليفزيون "دابليو في إل تي"، عن المقاول المسؤول عن المبنى أن العمال جميعهم بخير، وحتى العامل الذي سقط داخل المبنى، لم يصب بسوء.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
03:09 PM

فيديو مروع.. شاهد ما حدث لعمال البناء فوق المبنى

امرأة: كانوا يصرخون.. وسمعهم الجيران

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أيمن حسن - الرياض
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كشف فيديو مروع من ولاية تينيسي الأمريكية، عن تشبث أربعة عمال بناء بحياتهم فوق سطح مبنى خشبي تحت الإنشاء في مواجهة عاصفة عاتية، فيما راحت الرياح تضربهم بألواح خشبية، ويهطل عليهم المطر، وفجأة اختفى أحد العمال.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم الأحد الماضي في مدينة ناشفيل ‏عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية، حين كان أربعة عمال يقومون بتثبيت الألواح على سطح مبنى خشبي مكون من ثلاثة طوابق، وفجأة هبت رياح عاتية عصفت بهم.

وتضيف الصحيفة: يظهر شريط فيديو التقطته امرأة من الجيران، العمال الأربعة وقد رقدوا على السطح، وأمسكوا بأطراف الألواح الخشبية خشية السقوط من فوق المبنى، لكن فجأة سقط أحد العمال داخل المبنى، فيما واصل العمال تشبثهم وزادت الرياح من عنفها، بدأت الواح خشبية تتطاير وتضربهم، ثم هطل عليهم المطر؛ ليزيد من قسوة المشهد عليهم.

وتقول تيفاني هولت التي التقطت المشهد: "كان العمال يصرخون، وكان الجيران يسمعونهم، لكن لا يستطيعون شيئاً"، وتضيف "هولت": "لقد اشتدت الرياح بقوة كبيرة خلال أقل من 15 ثانية".

وفي الشريط نستطيع سماع "هولت" وهي تتحدث مع زوجها وتقول: "إنني قلقة عليهم".

وانتهى الفيديو بينما لا يزال العمال يصارعون الرياح العاتية.

ونقل تليفزيون "دابليو في إل تي"، عن المقاول المسؤول عن المبنى أن العمال جميعهم بخير، وحتى العامل الذي سقط داخل المبنى، لم يصب بسوء.

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