وزير الخارجية يستعرض مستجدات الأوضاع مع نظيره التونسي

عبر اتصال هاتفي

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الشؤون الخارجية في الجمهورية التونسية نور الدين الري.

واستعرض الاتصال العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في العديد من المجالات،

كما تناول الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.