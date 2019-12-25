تدريبات أخضر 23: إصابة تغيّب الخليف.. والحمدان يتعافى

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم الأربعاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي بماليزيا الذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة (الأخيرة) من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأدى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصتهم التدريبية على الملعب الرديف لملعب شاه علم تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، الذي عمد إلى تطبيق مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب.

ولم يشارك لاعب خط الوسط أيمن الخليف في الحصة التدريبية نظير شعوره بآلام إجهاد في العضلة الخلفية الداخلية للساق لليمنى، على أن يخضع لمزيد من الفحوصات خلال اليومين المقبلين للاطمئنان على حالته، في حين التحق اللاعب عبدالله الحمدان بمران اليوم بعد أن فضل الجهاز الطبي إراحته من مران الأمس في أعقاب شعوره بآلام في باطن القدم اليسرى.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي خلال معسكره بماليزيا مباراتين وديتين يومَي الجمعة والثلاثاء المقبلَين أمام منتخبَي الأردن وكوريا الجنوبية على التوالي، في حين سيلاقي منتخب تايلاند على أرض الأخير وديًّا قبيل بدء منافسات كأس آسيا.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات (اليابان، وسوريا، وقطر)، ضمن بطولة كأس آسيا التي ستقام منافساتها في تايلاند أوائل شهر يناير المقبل.