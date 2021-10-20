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"السياحة" تدعو مشغلي مرفق الإيواء بجدة للتعرف على المنصة الوطنية

ستقام الأربعاء المقبل وتستمر على مدى خمس ساعات

دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة مشغلي مرافق الإيواء السياحي بمحافظة جدة فيما يقارب ألف وحدة سكنية مفروشه وأكثر من ١٣٠ فندقاً، وذلك لحضور ورشة التعريف بالمنصة الوطنية للرصد السياحي في قطاع الإيواء السياحي.

وتهدف والمنصة التي تم إطلاقها مؤخراً إلى تطوير البيانات والمعلومات في مجال الإيواء السياحي وما فيها من فرص دعم للمستثمرين والمشغلين سواء في جانب المعلومات والبيانات أو غيرها .

وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني محمد العمري إن الورشة ستعقد بأحد الفنادق بجدة وتستمر على مدى خمس ساعات.

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مكة المكرمة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السياحة" تدعو مشغلي مرفق الإيواء بجدة للتعرف على المنصة الوطنية
سبق

دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة مشغلي مرافق الإيواء السياحي بمحافظة جدة فيما يقارب ألف وحدة سكنية مفروشه وأكثر من ١٣٠ فندقاً، وذلك لحضور ورشة التعريف بالمنصة الوطنية للرصد السياحي في قطاع الإيواء السياحي.

وتهدف والمنصة التي تم إطلاقها مؤخراً إلى تطوير البيانات والمعلومات في مجال الإيواء السياحي وما فيها من فرص دعم للمستثمرين والمشغلين سواء في جانب المعلومات والبيانات أو غيرها .

وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني محمد العمري إن الورشة ستعقد بأحد الفنادق بجدة وتستمر على مدى خمس ساعات.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
06:22 PM

"السياحة" تدعو مشغلي مرفق الإيواء بجدة للتعرف على المنصة الوطنية

ستقام الأربعاء المقبل وتستمر على مدى خمس ساعات

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عبدالله الراجحي - جدة
0
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دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة مشغلي مرافق الإيواء السياحي بمحافظة جدة فيما يقارب ألف وحدة سكنية مفروشه وأكثر من ١٣٠ فندقاً، وذلك لحضور ورشة التعريف بالمنصة الوطنية للرصد السياحي في قطاع الإيواء السياحي.

وتهدف والمنصة التي تم إطلاقها مؤخراً إلى تطوير البيانات والمعلومات في مجال الإيواء السياحي وما فيها من فرص دعم للمستثمرين والمشغلين سواء في جانب المعلومات والبيانات أو غيرها .

وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني محمد العمري إن الورشة ستعقد بأحد الفنادق بجدة وتستمر على مدى خمس ساعات.

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