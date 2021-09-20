مدير تعليم تبوك يؤكد أهمية الدور الإشرافي في رفع كفاءة البيئة التعليمية

خلال لقائه بـ13 مشرفة تربوية من المشرفات الجدد عبر الهاتف

أكد إبراهيم بن حسين العُمري المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، على أهمية الدور الإشرافي الذي اعتبره ضرورة ملحة في الميدان التربوي.

وتفصيلاً: جاء ذلك خلال لقائه بـ13 مشرفة تربوية من المشرفات الجدد عبر الهاتف، وبحضور المساعدة للشؤون التعليمية نجلاء الشامان، ومديرة إدارة الإشراف التربوي عناية القبلي.

وشدد "العمري" في كلمته على دور التربويين والتربويات في بناء الفكر المعتدل والمبادئ القويمة ومحاربة كل فكر ضال، مشيرًا إلى أهمية إنشاء علاقة تشاركية بين المؤسسات التعليمية والمجتمع التربوي والبيئة المحيطة، موضحًا تأثير التعليم كنظام حيوي متجدد على كفاءة المؤسسات الأخرى، معددًا أبرز عناصر تحقيق كفاءة التعليم؛ كرفع كفاءة بيئة التعليم وكفاءة قائدة المدرسة كقدوة وقائدة، ورفع كفاءة المعلمة التي لا تتأتى إلا بوجود مشرفة تربوية فاعلة ذات مهارات عالية.

وأكد مدير تعليم تبوك أن الإشراف التربوي ليس ترفًا تربويًّا، وإنما ضرورة ملحة، موضحًا في معرض حديثه الدور الرائد للمشرفة التربوية؛ كالدور التخطيطي والإجرائي والرقابي والتقويمي والإنساني، داعيًا المشرفات التربويات في إطار هذه الأدوار المهمة لتحقيق أهداف المجتمع، مع التركيز على العملية التربوية والتعليمية، وعلى أن يكون الكادر الإشرافي قدوة للجميع في الانتظام والتخطيط والتطوير، وغيرها من الجوانب الأخرى ذات العلاقة بالعمل الإشرافي مع البحث عن المواهب وتشجيع المبادرات والعمل التعاوني والمشاركة في الجوائز.

ودعا "العمري" إلى أخذ العمل الإبداعي إلى الفصول، مدعومًا بالوسائل المبتكرة، ودعم المدرسة في خططها وإجراءاتها مع الاستفادة من مرافقها، والإسهام في تنمية مهارات القائدات.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات الأخرى ذات العلاقة بالعمل الإشرافي والميدان التربوي.

