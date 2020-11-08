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تونس تسجّل أكثر من 1500 إصابة جديدة بكورونا و25 وفاة

إجمالي الإصابات 71119 والوفيات 1873 شخصًا

سجّلت تونس 1588 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و25 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتفصيلاً، أفادت وزارة الصحة التونسية اليوم، بأنّ إجمالي عدد الإصابات بلغ 71 ألفًا و119 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة ألفًا و873 وفاة.

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تونس تسجّل أكثر من 1500 إصابة جديدة بكورونا و25 وفاة
سبق

سجّلت تونس 1588 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و25 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتفصيلاً، أفادت وزارة الصحة التونسية اليوم، بأنّ إجمالي عدد الإصابات بلغ 71 ألفًا و119 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة ألفًا و873 وفاة.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
11:45 PM

تونس تسجّل أكثر من 1500 إصابة جديدة بكورونا و25 وفاة

إجمالي الإصابات 71119 والوفيات 1873 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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سجّلت تونس 1588 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و25 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتفصيلاً، أفادت وزارة الصحة التونسية اليوم، بأنّ إجمالي عدد الإصابات بلغ 71 ألفًا و119 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة ألفًا و873 وفاة.

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