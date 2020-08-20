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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 7842.84 نقطة

بتداولات تجاوزت 6.9 مليارات لأكثر من 290 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 10.21 نقطة ليقفل عند مستوى 7842.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 290 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 88 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 94101 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المصافي، واللجين، ومسك، وجبسكو، وصناعة الورق الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم السعودي الفرنسي، والمتحدة للتأمين، والبحر الأحمر، وعناية، والخليجية العامة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و4.46%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، الإنماء، ومسك، وزين السعودية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وأرمكو السعودية، وبحر العرب، والراجحي، وصناعة الورق هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 50.85 نقطة ليقفل عند مستوى 8349.49 نقطة، وبتداولات بلغت 16 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 270 ألف سهم تقاسمتها 956 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 7842.84 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 10.21 نقطة ليقفل عند مستوى 7842.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 290 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 88 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 94101 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المصافي، واللجين، ومسك، وجبسكو، وصناعة الورق الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم السعودي الفرنسي، والمتحدة للتأمين، والبحر الأحمر، وعناية، والخليجية العامة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و4.46%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، الإنماء، ومسك، وزين السعودية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وأرمكو السعودية، وبحر العرب، والراجحي، وصناعة الورق هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 50.85 نقطة ليقفل عند مستوى 8349.49 نقطة، وبتداولات بلغت 16 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 270 ألف سهم تقاسمتها 956 صفقة.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
04:02 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 7842.84 نقطة

بتداولات تجاوزت 6.9 مليارات لأكثر من 290 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 10.21 نقطة ليقفل عند مستوى 7842.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 290 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 88 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 94101 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المصافي، واللجين، ومسك، وجبسكو، وصناعة الورق الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم السعودي الفرنسي، والمتحدة للتأمين، والبحر الأحمر، وعناية، والخليجية العامة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و4.46%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، الإنماء، ومسك، وزين السعودية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وأرمكو السعودية، وبحر العرب، والراجحي، وصناعة الورق هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 50.85 نقطة ليقفل عند مستوى 8349.49 نقطة، وبتداولات بلغت 16 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 270 ألف سهم تقاسمتها 956 صفقة.

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