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"صحة تبوك": حالة إصابة بكورونا بأحد المراكز الصحية.. "شائعة"

دعت إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية

أكدت "صحة تبوك" أنه لا صحة لما يتم تداوله ونشره من تسجيل صوتي عن وجود حالة مصابة بفيروس كورونا في أحد المراكز الصحية بمنطقة تبوك.


ودعت "الصحة" الجميع إلى التواصل‎ معها لأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

تبوك وزارة الصحة صحة تبوك فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة تبوك": حالة إصابة بكورونا بأحد المراكز الصحية.. "شائعة"
سبق

أكدت "صحة تبوك" أنه لا صحة لما يتم تداوله ونشره من تسجيل صوتي عن وجود حالة مصابة بفيروس كورونا في أحد المراكز الصحية بمنطقة تبوك.


ودعت "الصحة" الجميع إلى التواصل‎ معها لأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
11:09 PM

"صحة تبوك": حالة إصابة بكورونا بأحد المراكز الصحية.. "شائعة"

دعت إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية

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بدر الجبل - تبوك
0
2,409

أكدت "صحة تبوك" أنه لا صحة لما يتم تداوله ونشره من تسجيل صوتي عن وجود حالة مصابة بفيروس كورونا في أحد المراكز الصحية بمنطقة تبوك.


ودعت "الصحة" الجميع إلى التواصل‎ معها لأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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