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"بلدي الرياض" يعلن: صفر موعد "حملة شوارع العاصمة"

تهدف للإصلاح والمعالجة بالتنسيق مع "الأمانة" وتستمر 3 أشهر

حدد المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض بالتنسيق مع أمانة المنطقة، ممثلة بإدارة التشغيل والصيانة، في اجتماع مشترك؛ شهر صفر 1441 موعدًا لإطلاق "حملة شوارع الرياض" التي تستمر ثلاثة أشهر، وتهدف إلى معالجة الحفر والهبوطات والتشققات في الشوارع، وإصلاح الأعطال في الإنارة، وترميم الأرصفة، ولوحات الشوارع.

وتواصل التحضير للحملة خلال الأشهر الماضية؛ حيث عقد المجلس البلدي ممثلاً بفريق العمل الخاص بالحملة عدداً من اللقاءات التنسيقية مع أمانة منطقة الرياض؛ لمناقشة الترتيبات وآلية تنظيم حملة شوارع الرياض.

واتفق الجانبان على أن تكون الحملة متكاملة بمعالجة خمسة جوانب من الخلل أو الأعطال تشمل: الحفر والهبوطات الأرضية في الشوارع، وأعطال الإنارة، ولوحات الشوارع، والأرصفة. على أن تكون فرق العمل الخاصة بالأمانة في البلديات الفرعية لتنفيذ الأعمال والإصلاحات.

وأفاد رئيس المجلس البلدي خالد العريدي، حول أسباب الحملة، بأنها تأتي معالجة للشكاوى الواردة من المواطنين وتحسينًا للخدمات ومعالجة التشوه في شوارع المدينة، مشيرًا إلى أن الأعطال الخمسة المختارة لمعالجتها في الحملة هي الأكثر تكراراً بحسب الإحصاءات الواردة من مركز طوارئ الأمانة 940.

وأضاف "العريدي" أنه يطمح إلى تفاعل كبير وواسع من المواطنين مع الحملة للإبلاغ عن أماكن الخلل أو الأعطال؛ لإدراجها في جدول الإصلاح والمعالجة ضمن الحملة، ولتلك الغاية وضعت أيقونة خاصة بالحملة في مركز طوارئ الأمانة 940.


وثمّن "العريدي" جهود أمانة الرياض على التفاعل الكبير مع أحد برامج المجلس، في خطته التشغيلية لعام 2019م، وتحقيق التكامل بين المجلس والأمانة، والتعاون الكبير لإنجاحها بما يخدم المواطن ويرفع جودة الخدمات المقدمة؛ وهو ما يسعى إليه المجلس البلدي بتعزيز الرقابة على الخدمات البلدية وأنظمتها وإجراءاتها والإسهام في تطويرها.

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"بلدي الرياض" يعلن: صفر موعد "حملة شوارع العاصمة"
سبق

حدد المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض بالتنسيق مع أمانة المنطقة، ممثلة بإدارة التشغيل والصيانة، في اجتماع مشترك؛ شهر صفر 1441 موعدًا لإطلاق "حملة شوارع الرياض" التي تستمر ثلاثة أشهر، وتهدف إلى معالجة الحفر والهبوطات والتشققات في الشوارع، وإصلاح الأعطال في الإنارة، وترميم الأرصفة، ولوحات الشوارع.

وتواصل التحضير للحملة خلال الأشهر الماضية؛ حيث عقد المجلس البلدي ممثلاً بفريق العمل الخاص بالحملة عدداً من اللقاءات التنسيقية مع أمانة منطقة الرياض؛ لمناقشة الترتيبات وآلية تنظيم حملة شوارع الرياض.

واتفق الجانبان على أن تكون الحملة متكاملة بمعالجة خمسة جوانب من الخلل أو الأعطال تشمل: الحفر والهبوطات الأرضية في الشوارع، وأعطال الإنارة، ولوحات الشوارع، والأرصفة. على أن تكون فرق العمل الخاصة بالأمانة في البلديات الفرعية لتنفيذ الأعمال والإصلاحات.

وأفاد رئيس المجلس البلدي خالد العريدي، حول أسباب الحملة، بأنها تأتي معالجة للشكاوى الواردة من المواطنين وتحسينًا للخدمات ومعالجة التشوه في شوارع المدينة، مشيرًا إلى أن الأعطال الخمسة المختارة لمعالجتها في الحملة هي الأكثر تكراراً بحسب الإحصاءات الواردة من مركز طوارئ الأمانة 940.

وأضاف "العريدي" أنه يطمح إلى تفاعل كبير وواسع من المواطنين مع الحملة للإبلاغ عن أماكن الخلل أو الأعطال؛ لإدراجها في جدول الإصلاح والمعالجة ضمن الحملة، ولتلك الغاية وضعت أيقونة خاصة بالحملة في مركز طوارئ الأمانة 940.


وثمّن "العريدي" جهود أمانة الرياض على التفاعل الكبير مع أحد برامج المجلس، في خطته التشغيلية لعام 2019م، وتحقيق التكامل بين المجلس والأمانة، والتعاون الكبير لإنجاحها بما يخدم المواطن ويرفع جودة الخدمات المقدمة؛ وهو ما يسعى إليه المجلس البلدي بتعزيز الرقابة على الخدمات البلدية وأنظمتها وإجراءاتها والإسهام في تطويرها.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
09:38 PM

"بلدي الرياض" يعلن: صفر موعد "حملة شوارع العاصمة"

تهدف للإصلاح والمعالجة بالتنسيق مع "الأمانة" وتستمر 3 أشهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حدد المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض بالتنسيق مع أمانة المنطقة، ممثلة بإدارة التشغيل والصيانة، في اجتماع مشترك؛ شهر صفر 1441 موعدًا لإطلاق "حملة شوارع الرياض" التي تستمر ثلاثة أشهر، وتهدف إلى معالجة الحفر والهبوطات والتشققات في الشوارع، وإصلاح الأعطال في الإنارة، وترميم الأرصفة، ولوحات الشوارع.

وتواصل التحضير للحملة خلال الأشهر الماضية؛ حيث عقد المجلس البلدي ممثلاً بفريق العمل الخاص بالحملة عدداً من اللقاءات التنسيقية مع أمانة منطقة الرياض؛ لمناقشة الترتيبات وآلية تنظيم حملة شوارع الرياض.

واتفق الجانبان على أن تكون الحملة متكاملة بمعالجة خمسة جوانب من الخلل أو الأعطال تشمل: الحفر والهبوطات الأرضية في الشوارع، وأعطال الإنارة، ولوحات الشوارع، والأرصفة. على أن تكون فرق العمل الخاصة بالأمانة في البلديات الفرعية لتنفيذ الأعمال والإصلاحات.

وأفاد رئيس المجلس البلدي خالد العريدي، حول أسباب الحملة، بأنها تأتي معالجة للشكاوى الواردة من المواطنين وتحسينًا للخدمات ومعالجة التشوه في شوارع المدينة، مشيرًا إلى أن الأعطال الخمسة المختارة لمعالجتها في الحملة هي الأكثر تكراراً بحسب الإحصاءات الواردة من مركز طوارئ الأمانة 940.

وأضاف "العريدي" أنه يطمح إلى تفاعل كبير وواسع من المواطنين مع الحملة للإبلاغ عن أماكن الخلل أو الأعطال؛ لإدراجها في جدول الإصلاح والمعالجة ضمن الحملة، ولتلك الغاية وضعت أيقونة خاصة بالحملة في مركز طوارئ الأمانة 940.


وثمّن "العريدي" جهود أمانة الرياض على التفاعل الكبير مع أحد برامج المجلس، في خطته التشغيلية لعام 2019م، وتحقيق التكامل بين المجلس والأمانة، والتعاون الكبير لإنجاحها بما يخدم المواطن ويرفع جودة الخدمات المقدمة؛ وهو ما يسعى إليه المجلس البلدي بتعزيز الرقابة على الخدمات البلدية وأنظمتها وإجراءاتها والإسهام في تطويرها.

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