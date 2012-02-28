"العثيمين": 1.5 مليار مسلم ينتظرون الإسراع في رفع معاناتهم

دعا حكومة ميانمار لرفع المعاناة عن الروهينجيا المسلمة

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إن أكثر من مليار ونصف المليار مسلم، ينتظرون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الإسراع في حسم عدد من القضايا التي تُؤثر على حياة الملايين من المسلمين الذين يعانون أبشع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم، أمام الجلسة رفيعة المستوى للدورة 37 للمجلس، في جنيف.

وأشار إلى أن المد المتزايد للعنصرية بجميع تجلياته، مثل كراهية الأجانب والإسلاموفوبيا، يهدد بإضعاف التقدم الذي تحقق خلال السبعين سنة الأخيرة في مجال حقوق الإنسان والتعددية الثقافية.

وقال إن الإيديولوجيات اليمينية الشعبوية المتطرفة تتغذي على بعضها البعض، وتفرض واقعًا جديدًا يؤسس لنزعات التمييز والاستقطاب الذي ربما يقود للعنف الخارج على القانون، لا سمح الله.

وأعرب عن قلق منظمة التعاون الإسلامي، إزاء استمرار معاناة الشعب الفلسطيني، وحث مجلس حقوق الإنسان على مواصلة الاضطلاع بدوره تجاه معاناة الشعب الفلسطيني تحت أسوأ وأطول احتلال في العصر الحديث، وإدانة المتسبب فيه.

وجدد "العثيمين" دعوة المنظمة إلى إيجاد تسوية سلمية لنزاع كشمير، ورفع المعاناة عن الروهينجيا المسلمة، مهيبًا بحكومة ميانمار أن تنفذ توصيات لجنة كوفي عنان، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة تنفيذًا كاملا، وأن تضمن الحكومة حقوق سكانها الروهينجيا، بما في ذلك حقهم المشروع في الجنسية.