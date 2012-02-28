النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العثيمين": 1.5 مليار مسلم ينتظرون الإسراع في رفع معاناتهم

دعا حكومة ميانمار لرفع المعاناة عن الروهينجيا المسلمة

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إن أكثر من مليار ونصف المليار مسلم، ينتظرون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الإسراع في حسم عدد من القضايا التي تُؤثر على حياة الملايين من المسلمين الذين يعانون أبشع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم، أمام الجلسة رفيعة المستوى للدورة 37 للمجلس، في جنيف.

وأشار إلى أن المد المتزايد للعنصرية بجميع تجلياته، مثل كراهية الأجانب والإسلاموفوبيا، يهدد بإضعاف التقدم الذي تحقق خلال السبعين سنة الأخيرة في مجال حقوق الإنسان والتعددية الثقافية.

وقال إن الإيديولوجيات اليمينية الشعبوية المتطرفة تتغذي على بعضها البعض، وتفرض واقعًا جديدًا يؤسس لنزعات التمييز والاستقطاب الذي ربما يقود للعنف الخارج على القانون، لا سمح الله.

وأعرب عن قلق منظمة التعاون الإسلامي، إزاء استمرار معاناة الشعب الفلسطيني، وحث مجلس حقوق الإنسان على مواصلة الاضطلاع بدوره تجاه معاناة الشعب الفلسطيني تحت أسوأ وأطول احتلال في العصر الحديث، وإدانة المتسبب فيه.

وجدد "العثيمين" دعوة المنظمة إلى إيجاد تسوية سلمية لنزاع كشمير، ورفع المعاناة عن الروهينجيا المسلمة، مهيبًا بحكومة ميانمار أن تنفذ توصيات لجنة كوفي عنان، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة تنفيذًا كاملا، وأن تضمن الحكومة حقوق سكانها الروهينجيا، بما في ذلك حقهم المشروع في الجنسية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العثيمين": 1.5 مليار مسلم ينتظرون الإسراع في رفع معاناتهم
سبق

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إن أكثر من مليار ونصف المليار مسلم، ينتظرون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الإسراع في حسم عدد من القضايا التي تُؤثر على حياة الملايين من المسلمين الذين يعانون أبشع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم، أمام الجلسة رفيعة المستوى للدورة 37 للمجلس، في جنيف.

وأشار إلى أن المد المتزايد للعنصرية بجميع تجلياته، مثل كراهية الأجانب والإسلاموفوبيا، يهدد بإضعاف التقدم الذي تحقق خلال السبعين سنة الأخيرة في مجال حقوق الإنسان والتعددية الثقافية.

وقال إن الإيديولوجيات اليمينية الشعبوية المتطرفة تتغذي على بعضها البعض، وتفرض واقعًا جديدًا يؤسس لنزعات التمييز والاستقطاب الذي ربما يقود للعنف الخارج على القانون، لا سمح الله.

وأعرب عن قلق منظمة التعاون الإسلامي، إزاء استمرار معاناة الشعب الفلسطيني، وحث مجلس حقوق الإنسان على مواصلة الاضطلاع بدوره تجاه معاناة الشعب الفلسطيني تحت أسوأ وأطول احتلال في العصر الحديث، وإدانة المتسبب فيه.

وجدد "العثيمين" دعوة المنظمة إلى إيجاد تسوية سلمية لنزاع كشمير، ورفع المعاناة عن الروهينجيا المسلمة، مهيبًا بحكومة ميانمار أن تنفذ توصيات لجنة كوفي عنان، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة تنفيذًا كاملا، وأن تضمن الحكومة حقوق سكانها الروهينجيا، بما في ذلك حقهم المشروع في الجنسية.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
04:19 PM

"العثيمين": 1.5 مليار مسلم ينتظرون الإسراع في رفع معاناتهم

دعا حكومة ميانمار لرفع المعاناة عن الروهينجيا المسلمة

A A A
عبدالله الراجحي - الرياض
3
2,603

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، إن أكثر من مليار ونصف المليار مسلم، ينتظرون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الإسراع في حسم عدد من القضايا التي تُؤثر على حياة الملايين من المسلمين الذين يعانون أبشع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم، أمام الجلسة رفيعة المستوى للدورة 37 للمجلس، في جنيف.

وأشار إلى أن المد المتزايد للعنصرية بجميع تجلياته، مثل كراهية الأجانب والإسلاموفوبيا، يهدد بإضعاف التقدم الذي تحقق خلال السبعين سنة الأخيرة في مجال حقوق الإنسان والتعددية الثقافية.

وقال إن الإيديولوجيات اليمينية الشعبوية المتطرفة تتغذي على بعضها البعض، وتفرض واقعًا جديدًا يؤسس لنزعات التمييز والاستقطاب الذي ربما يقود للعنف الخارج على القانون، لا سمح الله.

وأعرب عن قلق منظمة التعاون الإسلامي، إزاء استمرار معاناة الشعب الفلسطيني، وحث مجلس حقوق الإنسان على مواصلة الاضطلاع بدوره تجاه معاناة الشعب الفلسطيني تحت أسوأ وأطول احتلال في العصر الحديث، وإدانة المتسبب فيه.

وجدد "العثيمين" دعوة المنظمة إلى إيجاد تسوية سلمية لنزاع كشمير، ورفع المعاناة عن الروهينجيا المسلمة، مهيبًا بحكومة ميانمار أن تنفذ توصيات لجنة كوفي عنان، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة تنفيذًا كاملا، وأن تضمن الحكومة حقوق سكانها الروهينجيا، بما في ذلك حقهم المشروع في الجنسية.

شارك برأيك
52
292

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,757
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,520
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,071
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,750

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

فرص عمل للشباب السعودي

فرص عمل للشباب السعودي

خالد الشبانة
الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

جمعان الكرت
تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

خالد الحقباني
مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة