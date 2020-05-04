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عن بُعد.. "غرفة القصيم" تنظم لقاء لأبرز المبادرات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص

مساء غد الثلاثاء عبر الاتصال المرئي بمشاركة وكيل وزارة الموارد البشرية

تنظم الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لقاءً تعريفيًّا لأبرز المبادرات الحكومية لدعم الموارد البشرية في القطاع الخاص مساء غد الثلاثاء عبر الاتصال المرئي.

وسيشارك وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، ونائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التوظيف، والمدير العام لخدمات العملاء والفروع بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

من جانبه، قال مدير إدارة اللجان القطاعية في الغرفة سليمان القفاري إن اللقاء يأتي في إطار التناغم والتكامل مع الجهات الحكومية سعيًا لتوضيح المبادرات الحكومية التي أطلقتها القيادة الماجدة -أيدها الله- إسهامًا في تخفيف آثار وتداعيات فيروس كورونا المستجد على القطاعات الاقتصادية.

وأكد "القفاري" أن اللقاء سيتطرق لموضوعات عدة، أبرزها توضيح مبادرات وزارة الموارد البشرية، وآليات الاستفادة من هذه المبادرات، وتوضيح آلية مبادرة "عودة " وإجراءاتها، التي تمكِّن من يرغب من المقيمين النظاميين الموجودين داخل السعودية من السفر جوًّا لبلدانهم، وتوضيح آليات عقود العمل في ظل جائحة كورونا.

وبيَّن أن محاور صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" سوف تعرض أبرز مبادرات الصندوق، ومسارات دعم التوطين في القطاع الخاص، وتفاصيل آليات استفادة المنشآت من الدعم المخصص.

وتطرق إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ستتحدث خلال اللقاء عن مبادرات المؤسسة، ومبادرة ساند، وآلية الاستفادة منها، وتأثيرها على المستفيدين، ومدد اشتراكاتهم.

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن العديد من اللقاءات التي تنظمها غرفة القصيم عن بُعد خلال جائحة كورونا، وما تتطلبه المرحلة الحالية.

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عن بُعد.. "غرفة القصيم" تنظم لقاء لأبرز المبادرات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص
سبق

تنظم الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لقاءً تعريفيًّا لأبرز المبادرات الحكومية لدعم الموارد البشرية في القطاع الخاص مساء غد الثلاثاء عبر الاتصال المرئي.

وسيشارك وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، ونائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التوظيف، والمدير العام لخدمات العملاء والفروع بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

من جانبه، قال مدير إدارة اللجان القطاعية في الغرفة سليمان القفاري إن اللقاء يأتي في إطار التناغم والتكامل مع الجهات الحكومية سعيًا لتوضيح المبادرات الحكومية التي أطلقتها القيادة الماجدة -أيدها الله- إسهامًا في تخفيف آثار وتداعيات فيروس كورونا المستجد على القطاعات الاقتصادية.

وأكد "القفاري" أن اللقاء سيتطرق لموضوعات عدة، أبرزها توضيح مبادرات وزارة الموارد البشرية، وآليات الاستفادة من هذه المبادرات، وتوضيح آلية مبادرة "عودة " وإجراءاتها، التي تمكِّن من يرغب من المقيمين النظاميين الموجودين داخل السعودية من السفر جوًّا لبلدانهم، وتوضيح آليات عقود العمل في ظل جائحة كورونا.

وبيَّن أن محاور صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" سوف تعرض أبرز مبادرات الصندوق، ومسارات دعم التوطين في القطاع الخاص، وتفاصيل آليات استفادة المنشآت من الدعم المخصص.

وتطرق إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ستتحدث خلال اللقاء عن مبادرات المؤسسة، ومبادرة ساند، وآلية الاستفادة منها، وتأثيرها على المستفيدين، ومدد اشتراكاتهم.

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن العديد من اللقاءات التي تنظمها غرفة القصيم عن بُعد خلال جائحة كورونا، وما تتطلبه المرحلة الحالية.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
11:27 PM

عن بُعد.. "غرفة القصيم" تنظم لقاء لأبرز المبادرات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص

مساء غد الثلاثاء عبر الاتصال المرئي بمشاركة وكيل وزارة الموارد البشرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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تنظم الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لقاءً تعريفيًّا لأبرز المبادرات الحكومية لدعم الموارد البشرية في القطاع الخاص مساء غد الثلاثاء عبر الاتصال المرئي.

وسيشارك وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل، ونائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التوظيف، والمدير العام لخدمات العملاء والفروع بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

من جانبه، قال مدير إدارة اللجان القطاعية في الغرفة سليمان القفاري إن اللقاء يأتي في إطار التناغم والتكامل مع الجهات الحكومية سعيًا لتوضيح المبادرات الحكومية التي أطلقتها القيادة الماجدة -أيدها الله- إسهامًا في تخفيف آثار وتداعيات فيروس كورونا المستجد على القطاعات الاقتصادية.

وأكد "القفاري" أن اللقاء سيتطرق لموضوعات عدة، أبرزها توضيح مبادرات وزارة الموارد البشرية، وآليات الاستفادة من هذه المبادرات، وتوضيح آلية مبادرة "عودة " وإجراءاتها، التي تمكِّن من يرغب من المقيمين النظاميين الموجودين داخل السعودية من السفر جوًّا لبلدانهم، وتوضيح آليات عقود العمل في ظل جائحة كورونا.

وبيَّن أن محاور صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" سوف تعرض أبرز مبادرات الصندوق، ومسارات دعم التوطين في القطاع الخاص، وتفاصيل آليات استفادة المنشآت من الدعم المخصص.

وتطرق إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ستتحدث خلال اللقاء عن مبادرات المؤسسة، ومبادرة ساند، وآلية الاستفادة منها، وتأثيرها على المستفيدين، ومدد اشتراكاتهم.

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن العديد من اللقاءات التي تنظمها غرفة القصيم عن بُعد خلال جائحة كورونا، وما تتطلبه المرحلة الحالية.

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