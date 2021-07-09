النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طرح أكبر مدينة مائية ترفيهية في قيا جنوب شرقي الطائف

"السبيعي: مقبلون على مرحلة استثمارية كبيرة ضمن رؤية 2030

زار عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال عددًا من المحافظات والمراكز بحثًا عن الفرص الاستثمارية ضمن جولة استكشافية هذا الأسبوع شملت عددًا من المواقع الاستثمارية.

وزار نادي التجار والتجارة مركز قيا جنوب شرقي الطائف بحثًا عن فرص استثمارية تحقيقًا لتطلعات قيادة هذه البلاد واستجابةً لرؤية المملكة 2030 التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.

واطلع الوفد، والذي يتقدمه رجل الأعمال فواز باشراحيل، على عدد من المبادرات والمشروعات النوعية التي عرضتها بلدية قيا في زيارتهم لها.

وأوضح رئيس بلدية قيا المهندس عبدالله السبيعي خلال لقائه بالوفد، أن بلدية قيا تدعم الحراك الاستثماري والمشروعات السياحية والتي تأتي موائمةً لرؤية القيادة حيث تحظى بدعم من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومتابعة من أمين الطائف المهندس الدكتور أحمد القثامي، والذي أكد أن الطائف مقبلةً على مرحلة استثمارية كبيرة ضمن رؤية 2030 وتحقيقًا لتطلعات القيادة، دعمًا للوطن وبحثًا عن الفرص.

وعرضت البلدية فرصها الاستثمارية، حيث تأتي من ضمنها المدينة المائية كأكبر مدينة، فيما ناقش الوفد المشروع من جوانب شتى، متمنين أن يكون أحد المشروعات النوعية الواعدة يليها فرص استثمارية.

واستمع رجال وسيدات الأعمال عن المميزات والتي عرضها رئيس مركز قيا ورئيس المجلس البلدي والتي جعلت من مدينة " قيا" وجهة سياحية ومنطقة جاذبة للاستثمار.

ويلعب الموقع الجغرافي كتوسطها بين مصيفين من أهم مصايف المملكة الطائف- الباحة دورًا كبيرًا في جذب الزوار والسياح، كما تميزت باعتدال الأجواء وتنوع التضاريس بين جبلية وسهول وصحراء.

ويقع مركز قيا على مسافة 75 كم جنوب شرق الطائف متوسطًا طريق الجنوب المزدوج، وبه عدد كبير من الإدارات الحكومية والأهلية، وتوفر أهم الخدمات؛ صحية وتعليمية وبلدية وغيرها، كما تتوفر المياه المحلاة بكميات كافية، حيث تم إنشاء خزانين بسعة إجمالية تقدر بنحو20 ألف متر مكعب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
طرح أكبر مدينة مائية ترفيهية في قيا جنوب شرقي الطائف
سبق

زار عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال عددًا من المحافظات والمراكز بحثًا عن الفرص الاستثمارية ضمن جولة استكشافية هذا الأسبوع شملت عددًا من المواقع الاستثمارية.

وزار نادي التجار والتجارة مركز قيا جنوب شرقي الطائف بحثًا عن فرص استثمارية تحقيقًا لتطلعات قيادة هذه البلاد واستجابةً لرؤية المملكة 2030 التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.

واطلع الوفد، والذي يتقدمه رجل الأعمال فواز باشراحيل، على عدد من المبادرات والمشروعات النوعية التي عرضتها بلدية قيا في زيارتهم لها.

وأوضح رئيس بلدية قيا المهندس عبدالله السبيعي خلال لقائه بالوفد، أن بلدية قيا تدعم الحراك الاستثماري والمشروعات السياحية والتي تأتي موائمةً لرؤية القيادة حيث تحظى بدعم من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومتابعة من أمين الطائف المهندس الدكتور أحمد القثامي، والذي أكد أن الطائف مقبلةً على مرحلة استثمارية كبيرة ضمن رؤية 2030 وتحقيقًا لتطلعات القيادة، دعمًا للوطن وبحثًا عن الفرص.

وعرضت البلدية فرصها الاستثمارية، حيث تأتي من ضمنها المدينة المائية كأكبر مدينة، فيما ناقش الوفد المشروع من جوانب شتى، متمنين أن يكون أحد المشروعات النوعية الواعدة يليها فرص استثمارية.

واستمع رجال وسيدات الأعمال عن المميزات والتي عرضها رئيس مركز قيا ورئيس المجلس البلدي والتي جعلت من مدينة " قيا" وجهة سياحية ومنطقة جاذبة للاستثمار.

ويلعب الموقع الجغرافي كتوسطها بين مصيفين من أهم مصايف المملكة الطائف- الباحة دورًا كبيرًا في جذب الزوار والسياح، كما تميزت باعتدال الأجواء وتنوع التضاريس بين جبلية وسهول وصحراء.

ويقع مركز قيا على مسافة 75 كم جنوب شرق الطائف متوسطًا طريق الجنوب المزدوج، وبه عدد كبير من الإدارات الحكومية والأهلية، وتوفر أهم الخدمات؛ صحية وتعليمية وبلدية وغيرها، كما تتوفر المياه المحلاة بكميات كافية، حيث تم إنشاء خزانين بسعة إجمالية تقدر بنحو20 ألف متر مكعب.

09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442
02:18 AM

طرح أكبر مدينة مائية ترفيهية في قيا جنوب شرقي الطائف

"السبيعي: مقبلون على مرحلة استثمارية كبيرة ضمن رؤية 2030

A A A
فهد العتيبي - الطائف
6
935

زار عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال عددًا من المحافظات والمراكز بحثًا عن الفرص الاستثمارية ضمن جولة استكشافية هذا الأسبوع شملت عددًا من المواقع الاستثمارية.

وزار نادي التجار والتجارة مركز قيا جنوب شرقي الطائف بحثًا عن فرص استثمارية تحقيقًا لتطلعات قيادة هذه البلاد واستجابةً لرؤية المملكة 2030 التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.

واطلع الوفد، والذي يتقدمه رجل الأعمال فواز باشراحيل، على عدد من المبادرات والمشروعات النوعية التي عرضتها بلدية قيا في زيارتهم لها.

وأوضح رئيس بلدية قيا المهندس عبدالله السبيعي خلال لقائه بالوفد، أن بلدية قيا تدعم الحراك الاستثماري والمشروعات السياحية والتي تأتي موائمةً لرؤية القيادة حيث تحظى بدعم من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومتابعة من أمين الطائف المهندس الدكتور أحمد القثامي، والذي أكد أن الطائف مقبلةً على مرحلة استثمارية كبيرة ضمن رؤية 2030 وتحقيقًا لتطلعات القيادة، دعمًا للوطن وبحثًا عن الفرص.

وعرضت البلدية فرصها الاستثمارية، حيث تأتي من ضمنها المدينة المائية كأكبر مدينة، فيما ناقش الوفد المشروع من جوانب شتى، متمنين أن يكون أحد المشروعات النوعية الواعدة يليها فرص استثمارية.

واستمع رجال وسيدات الأعمال عن المميزات والتي عرضها رئيس مركز قيا ورئيس المجلس البلدي والتي جعلت من مدينة " قيا" وجهة سياحية ومنطقة جاذبة للاستثمار.

ويلعب الموقع الجغرافي كتوسطها بين مصيفين من أهم مصايف المملكة الطائف- الباحة دورًا كبيرًا في جذب الزوار والسياح، كما تميزت باعتدال الأجواء وتنوع التضاريس بين جبلية وسهول وصحراء.

ويقع مركز قيا على مسافة 75 كم جنوب شرق الطائف متوسطًا طريق الجنوب المزدوج، وبه عدد كبير من الإدارات الحكومية والأهلية، وتوفر أهم الخدمات؛ صحية وتعليمية وبلدية وغيرها، كما تتوفر المياه المحلاة بكميات كافية، حيث تم إنشاء خزانين بسعة إجمالية تقدر بنحو20 ألف متر مكعب.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,661
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,992
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,359
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,729

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة