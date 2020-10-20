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"الصحة": تسجيل 385 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 375 خلال الـ24 ساعة الماضية

111,033 إجمالي إصابات "كورونا" في سلطنة عمان

عدد المتعافين 96,949 ونسبة الشفاء تبلغ 87,3%

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة، 111033 إصابة، والوفيات 1122 بنسبة 1%، والمتعافين 96949؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 87,3%.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن عدد المنوّمين خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغ 50 شخصاً؛ ليصل إجمالي المنوّمين في المستشفيات، إلى 501 والمنوّمين في العناية المركّزة إلى 207.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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111,033 إجمالي إصابات "كورونا" في سلطنة عمان
سبق

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة، 111033 إصابة، والوفيات 1122 بنسبة 1%، والمتعافين 96949؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 87,3%.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن عدد المنوّمين خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغ 50 شخصاً؛ ليصل إجمالي المنوّمين في المستشفيات، إلى 501 والمنوّمين في العناية المركّزة إلى 207.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
01:35 PM

111,033 إجمالي إصابات "كورونا" في سلطنة عمان

عدد المتعافين 96,949 ونسبة الشفاء تبلغ 87,3%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مسقط
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أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة، 111033 إصابة، والوفيات 1122 بنسبة 1%، والمتعافين 96949؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 87,3%.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن عدد المنوّمين خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغ 50 شخصاً؛ ليصل إجمالي المنوّمين في المستشفيات، إلى 501 والمنوّمين في العناية المركّزة إلى 207.

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