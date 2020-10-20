111,033 إجمالي إصابات "كورونا" في سلطنة عمان

عدد المتعافين 96,949 ونسبة الشفاء تبلغ 87,3%

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة، 111033 إصابة، والوفيات 1122 بنسبة 1%، والمتعافين 96949؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 87,3%.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن عدد المنوّمين خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغ 50 شخصاً؛ ليصل إجمالي المنوّمين في المستشفيات، إلى 501 والمنوّمين في العناية المركّزة إلى 207.