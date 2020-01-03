النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السهلي" يفوز ببيرق المؤسس في ختام منافسات الشعل بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

شهدت المسابقة تنافسًا قويًّا بين 10 منقيات ضمّت أجود الأنواع

حقق مطلق صقر عبدالله السهلي، المركز الأول في مسابقة فئة جمل 100 بيرق المؤسس؛ وذلك في ختام منافسات الشعل اليوم الجمعة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يقام حاليًا في الصياهد.

وشهدت المسابقة تنافسًا قويًّا بين 10 منقيات ضمت أجود أنواع الإبل، وكانت مسك ختام لمسابقات الشعل التي انطلقت الأربعاء الماضي بمنافسة 12 منقية على جائزة (30 شلفا ولي العهد)، واستكملت المنافسات الخميس على جائزة (50 سيف الملك) من خلال تنافس 11 منقية.

والفائزون في فئة جمل (100) جائزة بيرق المؤسس- (شعل) كالتالي:

1- مطلق صقر عبدالله السهلي.

2- حنس مفرس فارس العتيبي.

3- تركي سعود نايف الحثلين.

4- زيد سعود غالي الغربي.

5- أحمد عبدالرحمن بن مياح الرويس.

6- عمر سعد مشوح المشوح.

7- صقر مطلق صقر السهلي.

8- طاحوس ذيب فلاح العتيبي.

9- عارف عبدالهادي نايض الشمري.

10- سعد حمدان السنافي السبيعي.

الصياهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فئة جمل 100 بيرق المؤسس مطلق السهلي منافسات الشعل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السهلي" يفوز ببيرق المؤسس في ختام منافسات الشعل بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
سبق

حقق مطلق صقر عبدالله السهلي، المركز الأول في مسابقة فئة جمل 100 بيرق المؤسس؛ وذلك في ختام منافسات الشعل اليوم الجمعة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يقام حاليًا في الصياهد.

وشهدت المسابقة تنافسًا قويًّا بين 10 منقيات ضمت أجود أنواع الإبل، وكانت مسك ختام لمسابقات الشعل التي انطلقت الأربعاء الماضي بمنافسة 12 منقية على جائزة (30 شلفا ولي العهد)، واستكملت المنافسات الخميس على جائزة (50 سيف الملك) من خلال تنافس 11 منقية.

والفائزون في فئة جمل (100) جائزة بيرق المؤسس- (شعل) كالتالي:

1- مطلق صقر عبدالله السهلي.

2- حنس مفرس فارس العتيبي.

3- تركي سعود نايف الحثلين.

4- زيد سعود غالي الغربي.

5- أحمد عبدالرحمن بن مياح الرويس.

6- عمر سعد مشوح المشوح.

7- صقر مطلق صقر السهلي.

8- طاحوس ذيب فلاح العتيبي.

9- عارف عبدالهادي نايض الشمري.

10- سعد حمدان السنافي السبيعي.

03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
06:17 PM

"السهلي" يفوز ببيرق المؤسس في ختام منافسات الشعل بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

شهدت المسابقة تنافسًا قويًّا بين 10 منقيات ضمّت أجود الأنواع

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
2,982

حقق مطلق صقر عبدالله السهلي، المركز الأول في مسابقة فئة جمل 100 بيرق المؤسس؛ وذلك في ختام منافسات الشعل اليوم الجمعة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يقام حاليًا في الصياهد.

وشهدت المسابقة تنافسًا قويًّا بين 10 منقيات ضمت أجود أنواع الإبل، وكانت مسك ختام لمسابقات الشعل التي انطلقت الأربعاء الماضي بمنافسة 12 منقية على جائزة (30 شلفا ولي العهد)، واستكملت المنافسات الخميس على جائزة (50 سيف الملك) من خلال تنافس 11 منقية.

والفائزون في فئة جمل (100) جائزة بيرق المؤسس- (شعل) كالتالي:

1- مطلق صقر عبدالله السهلي.

2- حنس مفرس فارس العتيبي.

3- تركي سعود نايف الحثلين.

4- زيد سعود غالي الغربي.

5- أحمد عبدالرحمن بن مياح الرويس.

6- عمر سعد مشوح المشوح.

7- صقر مطلق صقر السهلي.

8- طاحوس ذيب فلاح العتيبي.

9- عارف عبدالهادي نايض الشمري.

10- سعد حمدان السنافي السبيعي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,248
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,678
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,077
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,614

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة