"حملة 80" تختبر السائقين في عقبة "ضلع" في عسير.. والنتيجة لم ينجح أحد

تهدف لجعل السعودية ضمن أقل 20 دولة في الحوادث المرورية بحلول 2030

استكملت "حملة 80" التوعوية التحفيزية جزئها الثاني بمنطقة عسير، وكانت وجهة الحملة هذه المرة من منحدر عقبة ضلع الرابطة بين مدينتي أبها وجازان، حيث تكثر الحوادث في هذه العقبة نتيجة للتجاوزات والسرعة والمراوغة، ولذلك وجدت الحملة صعوبة في إيجاد سائقين ملتزمين بالسلامة المرورية في وقت تواجدها في نفس المكان.

وتؤكد "حملة 80" في رسالتها الاستراتيجية أن المكافأة الحقيقية التي يكافئ السائق بها نفسه، هي السلامة على الطريق.

الجدير بالذكر أن الحملة تم إطلاقها بالشراكة بين المرور والمركز الوطني لسلامة الطرق، والذي يعد أحد مشاريع برنامج التحول الوطني 2020، والذي يهدف إلى أن تصبح السعودية ضمن أقل 20 دولة في نسبة الحوادث المرورية بحلول عام 2030

ولم تغفل الحملة عموم السائقين، حيث بإمكانهم الفوز بإحدى السيارات العشر المقدمة من كيا الجبر الراعي الرسمي للحملة، والتي ستوزع في آخر حلقة من خلال سحب إلكتروني، بعد أن يرشح الراغبون أنفسهم عن طريق موقع الحملة.

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