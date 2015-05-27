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مدير تعليم عسير: "التقويم الجديد يجنب الطلاب فترات الانقطاع الطويلة عن الدراسة"

أكد أن تطوير العام الدراسى إلى ثلاثة فصول يأتي مواكباً لمتطلبات المرحلة الراهنة

أكد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني أن موافقة مجلس الوزراء الموقر على نظام التقويم الدراسي الجديد من خلال تطويره إلى ثلاثة فصول دراسية يأتي مواكبًا لمتطلبات المرحلة الراهنة والعمل على الاستثمار الأمثل للعام الدراسي وتجنيب الطلاب والطالبات فترات الانقطاع الطويلة عن الدراسة.

وأوضح "الجوني" أن التقويم الدراسي الجديد سيدعم عمليات التطوير الجديدة للمناهج وزيادة أثرها وفاعليتها، لاسيما وأنها تعنى بمهارات القرن الحادي والعشرين ، في ظل رؤية وطنية طموحة ووعي ومسؤولية من المعلمين والمعلمات الذين أثبتوا أنهم على قدر عال من مواكبة المستجدات، ولا أدل على ذلك من تفانيهم خلال ظروف جائحة كورونا بمؤازرة من الأسر وأولياء الأمور .

وقال" الجوني " إن هذه الخطوة ستنعكس إيجابًا على تعزيز كفاءة النظام التعليمي وتجويد نواتج التعلم والمنافسة على المستوى العالمي وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ووضع الوطن في المكانة التي يستحقها عالميًّا.

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مدير تعليم عسير: "التقويم الجديد يجنب الطلاب فترات الانقطاع الطويلة عن الدراسة"
سبق

أكد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني أن موافقة مجلس الوزراء الموقر على نظام التقويم الدراسي الجديد من خلال تطويره إلى ثلاثة فصول دراسية يأتي مواكبًا لمتطلبات المرحلة الراهنة والعمل على الاستثمار الأمثل للعام الدراسي وتجنيب الطلاب والطالبات فترات الانقطاع الطويلة عن الدراسة.

وأوضح "الجوني" أن التقويم الدراسي الجديد سيدعم عمليات التطوير الجديدة للمناهج وزيادة أثرها وفاعليتها، لاسيما وأنها تعنى بمهارات القرن الحادي والعشرين ، في ظل رؤية وطنية طموحة ووعي ومسؤولية من المعلمين والمعلمات الذين أثبتوا أنهم على قدر عال من مواكبة المستجدات، ولا أدل على ذلك من تفانيهم خلال ظروف جائحة كورونا بمؤازرة من الأسر وأولياء الأمور .

وقال" الجوني " إن هذه الخطوة ستنعكس إيجابًا على تعزيز كفاءة النظام التعليمي وتجويد نواتج التعلم والمنافسة على المستوى العالمي وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ووضع الوطن في المكانة التي يستحقها عالميًّا.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
09:13 PM

مدير تعليم عسير: "التقويم الجديد يجنب الطلاب فترات الانقطاع الطويلة عن الدراسة"

أكد أن تطوير العام الدراسى إلى ثلاثة فصول يأتي مواكباً لمتطلبات المرحلة الراهنة

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بندر آل عوض - عسير
3
2,094

أكد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني أن موافقة مجلس الوزراء الموقر على نظام التقويم الدراسي الجديد من خلال تطويره إلى ثلاثة فصول دراسية يأتي مواكبًا لمتطلبات المرحلة الراهنة والعمل على الاستثمار الأمثل للعام الدراسي وتجنيب الطلاب والطالبات فترات الانقطاع الطويلة عن الدراسة.

وأوضح "الجوني" أن التقويم الدراسي الجديد سيدعم عمليات التطوير الجديدة للمناهج وزيادة أثرها وفاعليتها، لاسيما وأنها تعنى بمهارات القرن الحادي والعشرين ، في ظل رؤية وطنية طموحة ووعي ومسؤولية من المعلمين والمعلمات الذين أثبتوا أنهم على قدر عال من مواكبة المستجدات، ولا أدل على ذلك من تفانيهم خلال ظروف جائحة كورونا بمؤازرة من الأسر وأولياء الأمور .

وقال" الجوني " إن هذه الخطوة ستنعكس إيجابًا على تعزيز كفاءة النظام التعليمي وتجويد نواتج التعلم والمنافسة على المستوى العالمي وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة ووضع الوطن في المكانة التي يستحقها عالميًّا.

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