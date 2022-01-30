الأولى من نوعها.. الرئيس الإسرائيلي يصل إلى الإمارات

"هرتسوغ": شراكتنا الجديدة الجريئة ستغير الشرق الأوسط

في أول زيارة رسمية لرئيس إسرائيلي لدولة الإمارات، وصل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد إلى أبو ظبي.

وكان في استقبال "هرتسوغ" وزوجته "ميخال" بالمطار، وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان.

وقبل مغادرته إسرائيل، كتب "هرتسوغ" عبر "تويتر" صباح اليوم: "نشعر بالغبطة لأننا نصنع التاريخ هذا الصباح. أسافر الآن مع زوجتي ميخال لزيارة تاريخية للإمارات".

وتابع وفق "روسيا اليوم": "تحمل هذه الزيارة بشرى السلام بين الشعوب ولعموم الشرق الأوسط. أتقدم بالشكر الجزيل لولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على دعوته التي أعتبرها فرصة لتحول تاريخي".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن "هيرتسوغ" قوله قبيل الزيارة: "أعتقد أن شراكتنا الجديدة الجريئة ستغير الشرق الأوسط وتلهم المنطقة بأكملها. نحن أمة محبة للسلام، وسنعمل معًا على توسيع الدائرة التاريخية للسلام لـ"اتفاقيات إبراهيم"، وننشئ عالمًا أفضل وأكثر تسامحًا وأمانًا لأطفالنا".

وفي إطار زيارته التي تستغرق يومين، سيعقد "هرتسوغ" اجتماعات رسمية مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وسيزور "هرتسوغ" معرض "إكسبو" في دبي، وسيلتقي ممثلي قطاع الأعمال الإماراتي، إضافة إلى ممثلي الجالية اليهودية في البلاد.