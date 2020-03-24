وصلوا حديثاً.. "كورونا" يغزو 4 جنود من حلف شمال الأطلسي في أفغانستان
اخضاع 1500 عسكري للفحص
أعلن حلف شمال الأطلسي اليوم (الثلاثاء)، أن أربعة من جنوده في أفغانستان أصيبوا بفيروس كورونا، بعد وقت قصير من دخول البلاد، وهي أولى الحالات المؤكدة في مهمة الحلف.
وأوضح الحلف في بيان أوردته "رويترز"، أن الجنود وصلوا حديثًا إلى البلاد وكانوا بمنشأة فحص وقائية عندما ظهرت عليهم الأعراض، تم نقلهم إلى العزل وخضعوا للفحص.
وأضاف أن هناك نحو 1500 جندي في منشآت فحص كإجراء وقائي ومعظمهم وصلوا حديثًا إلى أفغانستان.
فيروس كورونا الجديد
وصلوا حديثاً.. "كورونا" يغزو 4 جنود من حلف شمال الأطلسي في أفغانستان
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-24
أعلن حلف شمال الأطلسي اليوم (الثلاثاء)، أن أربعة من جنوده في أفغانستان أصيبوا بفيروس كورونا، بعد وقت قصير من دخول البلاد، وهي أولى الحالات المؤكدة في مهمة الحلف.
وأوضح الحلف في بيان أوردته "رويترز"، أن الجنود وصلوا حديثًا إلى البلاد وكانوا بمنشأة فحص وقائية عندما ظهرت عليهم الأعراض، تم نقلهم إلى العزل وخضعوا للفحص.
وأضاف أن هناك نحو 1500 جندي في منشآت فحص كإجراء وقائي ومعظمهم وصلوا حديثًا إلى أفغانستان.
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
05:24 PM
اخر تعديل
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
06:16 PM
وصلوا حديثاً.. "كورونا" يغزو 4 جنود من حلف شمال الأطلسي في أفغانستان
اخضاع 1500 عسكري للفحص
أعلن حلف شمال الأطلسي اليوم (الثلاثاء)، أن أربعة من جنوده في أفغانستان أصيبوا بفيروس كورونا، بعد وقت قصير من دخول البلاد، وهي أولى الحالات المؤكدة في مهمة الحلف.
وأوضح الحلف في بيان أوردته "رويترز"، أن الجنود وصلوا حديثًا إلى البلاد وكانوا بمنشأة فحص وقائية عندما ظهرت عليهم الأعراض، تم نقلهم إلى العزل وخضعوا للفحص.
وأضاف أن هناك نحو 1500 جندي في منشآت فحص كإجراء وقائي ومعظمهم وصلوا حديثًا إلى أفغانستان.