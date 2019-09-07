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في أقل من شهر .. الجمال السائبة تتسبب في وفاة طالبين بالعرضيات

طرق المحافظة تفتقد بعضها للّوحات الإرشادية

أصبحت طرق بمحافظة العرضيات مخيفة في الظلام بسبب انتشار الإبل السائبة بالمحافظة وأيضاً تفتقد بعضها للّوحات الإرشادية.

وخلال أقل من شهر وقعت حالتا وفاة لطالبين في موقعين مختلفين بسبب انتشار الإبل السائبة في جميع الأوقات وخاصة في الفترة المسائية.

ووقع فجر أمس الجمعة حادث مروري للطالب أحمد محمد سالم العامري الذي يدرس بالصف الثالث الثانوي ويبلغ من العمر 18 عاماً الذي اصطدم بإبل سائبة أدت لوفاته.

ومن التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" أنه قبل هذه الحادثة بأقل من شهر وقع حادث للطالب عمر محمد حسن وهاس الرزقي الذي يدرس بالصف الأول الثانوي بالفصل الصيفي ويبلغ من العمر 16 عاماً اصطدم بإبل سائبة أدت لوفاته أيضاً.

وأصبحت الإبل السائبة هاجس الأهالي بالمحافظة حيث اعترض عدد من الأهالي والمسافرين في أوقات سابقة ويطالبون الجهات المعنية بوضع حد لأصحاب هذه الإبل لتصبح الطرق آمنة.

من جانبها قالت مصادر لـ"سبق" إن حادث العامري وقع فجر أمس الجمعة وتم إبلاغ الهلال الأحمر بالعرضيات وحضر بعد ساعة ونصف، والذي يبعد ما يقارب 60 كيلو متراً عن موقع الحادث، ويطالب الأهالي بافتتاح مركز للهلال الأحمر بالعرضية الشمالية.

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في أقل من شهر .. الجمال السائبة تتسبب في وفاة طالبين بالعرضيات
سبق

أصبحت طرق بمحافظة العرضيات مخيفة في الظلام بسبب انتشار الإبل السائبة بالمحافظة وأيضاً تفتقد بعضها للّوحات الإرشادية.

وخلال أقل من شهر وقعت حالتا وفاة لطالبين في موقعين مختلفين بسبب انتشار الإبل السائبة في جميع الأوقات وخاصة في الفترة المسائية.

ووقع فجر أمس الجمعة حادث مروري للطالب أحمد محمد سالم العامري الذي يدرس بالصف الثالث الثانوي ويبلغ من العمر 18 عاماً الذي اصطدم بإبل سائبة أدت لوفاته.

ومن التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" أنه قبل هذه الحادثة بأقل من شهر وقع حادث للطالب عمر محمد حسن وهاس الرزقي الذي يدرس بالصف الأول الثانوي بالفصل الصيفي ويبلغ من العمر 16 عاماً اصطدم بإبل سائبة أدت لوفاته أيضاً.

وأصبحت الإبل السائبة هاجس الأهالي بالمحافظة حيث اعترض عدد من الأهالي والمسافرين في أوقات سابقة ويطالبون الجهات المعنية بوضع حد لأصحاب هذه الإبل لتصبح الطرق آمنة.

من جانبها قالت مصادر لـ"سبق" إن حادث العامري وقع فجر أمس الجمعة وتم إبلاغ الهلال الأحمر بالعرضيات وحضر بعد ساعة ونصف، والذي يبعد ما يقارب 60 كيلو متراً عن موقع الحادث، ويطالب الأهالي بافتتاح مركز للهلال الأحمر بالعرضية الشمالية.

07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
01:26 AM

في أقل من شهر .. الجمال السائبة تتسبب في وفاة طالبين بالعرضيات

طرق المحافظة تفتقد بعضها للّوحات الإرشادية

A A A
سلطان السهيمي - العرضيات
2
1,857

أصبحت طرق بمحافظة العرضيات مخيفة في الظلام بسبب انتشار الإبل السائبة بالمحافظة وأيضاً تفتقد بعضها للّوحات الإرشادية.

وخلال أقل من شهر وقعت حالتا وفاة لطالبين في موقعين مختلفين بسبب انتشار الإبل السائبة في جميع الأوقات وخاصة في الفترة المسائية.

ووقع فجر أمس الجمعة حادث مروري للطالب أحمد محمد سالم العامري الذي يدرس بالصف الثالث الثانوي ويبلغ من العمر 18 عاماً الذي اصطدم بإبل سائبة أدت لوفاته.

ومن التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" أنه قبل هذه الحادثة بأقل من شهر وقع حادث للطالب عمر محمد حسن وهاس الرزقي الذي يدرس بالصف الأول الثانوي بالفصل الصيفي ويبلغ من العمر 16 عاماً اصطدم بإبل سائبة أدت لوفاته أيضاً.

وأصبحت الإبل السائبة هاجس الأهالي بالمحافظة حيث اعترض عدد من الأهالي والمسافرين في أوقات سابقة ويطالبون الجهات المعنية بوضع حد لأصحاب هذه الإبل لتصبح الطرق آمنة.

من جانبها قالت مصادر لـ"سبق" إن حادث العامري وقع فجر أمس الجمعة وتم إبلاغ الهلال الأحمر بالعرضيات وحضر بعد ساعة ونصف، والذي يبعد ما يقارب 60 كيلو متراً عن موقع الحادث، ويطالب الأهالي بافتتاح مركز للهلال الأحمر بالعرضية الشمالية.

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