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"الصحة" : تسجيل 2840 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 52016

أمير  الحدود الشمالية يوجّه بإنجاز المعاملات خلال إجازة عيد الفطر

أكد ضرورة تقيد المنشآت الغذائية بالنظافة وبالاشتراطات الصحية

وجّه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمواصلة العمل بالنسبة لمنسوبي إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز طيلة فترة إجازة عيد الفطر المبارك؛ لإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين أولاً بأول والعمل على عدم تأخيرها.

وأكد، في توجيه لأمانة المنطقة، ضرورة مواصلة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال تعقيم جميع الأماكن العامة والمنشآت الحيوية في المنطقة، ضمن خطة متكاملة تعمل على مدار اليوم، بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المطاعم والبوفيهات، والتأكد من التزامها بمعايير النظافة، وتعزيز الجانب التوعوي والصحي لدى أصحاب المنشآت والعاملين بها.

وشدد الأمير فيصل بن خالد على ضرورة إعداد الخطط اللازمة والبرامج الرقابية الفاعلة التي تعمل على متابعة تقيد المنشآت الغذائية بالنظافة العامة وبالاشتراطات الصحية كافة.

كما وجّه فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة بتكثيف الجولات الميدانية للفرق الرقابية على المحال التجارية والمخازن ومستودعات المواد الغذائية؛ للتأكد من توفر المواد التموينية الأساسية، واستقرار أسعار السلع التموينية والمواد الاستهلاكية، وتوفرها لدى تجار الجملة والمستودعات الرئيسة؛ لضمان تغذية الأسواق ومنافذ البيع.

وركز أمير المنطقة على أهمية توفر المستلزمات الوقائية بالكميات الكافية في الأسواق التي تلبي حاجة المستهلكين وضمان استقرار أسعارها، مؤكداً ضرورة تقديم الخدمات الصحية والعناية الكاملة بجميع المصابين والمخالطين ممن يخضعون للإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد في العزل الصحي.

كما أكد في توجيه لمدير شرطة المنطقة بمواصلة الجهود الأمنية التي يبذلها منسوبو مختلف الجهات الأمنية بالمنطقة؛ لتنفيذ أمر منع التجول في المنطقة وتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأهاب أمير المنطقة بالمواطنين والمواطنات والمقيمين بمنطقة الحدود الشمالية بالالتزام بالتوجيهات والإرشادات التي تصدر عن وزارة الصحة والأجهزة المعنية وعدم التهاون في تطبيقها لما فيه سلامة الجميع، منوهاً بالجهود التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير  الحدود الشمالية يوجّه بإنجاز المعاملات خلال إجازة عيد الفطر
سبق

وجّه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمواصلة العمل بالنسبة لمنسوبي إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز طيلة فترة إجازة عيد الفطر المبارك؛ لإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين أولاً بأول والعمل على عدم تأخيرها.

وأكد، في توجيه لأمانة المنطقة، ضرورة مواصلة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال تعقيم جميع الأماكن العامة والمنشآت الحيوية في المنطقة، ضمن خطة متكاملة تعمل على مدار اليوم، بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المطاعم والبوفيهات، والتأكد من التزامها بمعايير النظافة، وتعزيز الجانب التوعوي والصحي لدى أصحاب المنشآت والعاملين بها.

وشدد الأمير فيصل بن خالد على ضرورة إعداد الخطط اللازمة والبرامج الرقابية الفاعلة التي تعمل على متابعة تقيد المنشآت الغذائية بالنظافة العامة وبالاشتراطات الصحية كافة.

كما وجّه فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة بتكثيف الجولات الميدانية للفرق الرقابية على المحال التجارية والمخازن ومستودعات المواد الغذائية؛ للتأكد من توفر المواد التموينية الأساسية، واستقرار أسعار السلع التموينية والمواد الاستهلاكية، وتوفرها لدى تجار الجملة والمستودعات الرئيسة؛ لضمان تغذية الأسواق ومنافذ البيع.

وركز أمير المنطقة على أهمية توفر المستلزمات الوقائية بالكميات الكافية في الأسواق التي تلبي حاجة المستهلكين وضمان استقرار أسعارها، مؤكداً ضرورة تقديم الخدمات الصحية والعناية الكاملة بجميع المصابين والمخالطين ممن يخضعون للإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد في العزل الصحي.

كما أكد في توجيه لمدير شرطة المنطقة بمواصلة الجهود الأمنية التي يبذلها منسوبو مختلف الجهات الأمنية بالمنطقة؛ لتنفيذ أمر منع التجول في المنطقة وتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأهاب أمير المنطقة بالمواطنين والمواطنات والمقيمين بمنطقة الحدود الشمالية بالالتزام بالتوجيهات والإرشادات التي تصدر عن وزارة الصحة والأجهزة المعنية وعدم التهاون في تطبيقها لما فيه سلامة الجميع، منوهاً بالجهود التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
02:56 PM

أمير  الحدود الشمالية يوجّه بإنجاز المعاملات خلال إجازة عيد الفطر

أكد ضرورة تقيد المنشآت الغذائية بالنظافة وبالاشتراطات الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - عرعر
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وجّه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمواصلة العمل بالنسبة لمنسوبي إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز طيلة فترة إجازة عيد الفطر المبارك؛ لإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين أولاً بأول والعمل على عدم تأخيرها.

وأكد، في توجيه لأمانة المنطقة، ضرورة مواصلة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال تعقيم جميع الأماكن العامة والمنشآت الحيوية في المنطقة، ضمن خطة متكاملة تعمل على مدار اليوم، بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المطاعم والبوفيهات، والتأكد من التزامها بمعايير النظافة، وتعزيز الجانب التوعوي والصحي لدى أصحاب المنشآت والعاملين بها.

وشدد الأمير فيصل بن خالد على ضرورة إعداد الخطط اللازمة والبرامج الرقابية الفاعلة التي تعمل على متابعة تقيد المنشآت الغذائية بالنظافة العامة وبالاشتراطات الصحية كافة.

كما وجّه فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة بتكثيف الجولات الميدانية للفرق الرقابية على المحال التجارية والمخازن ومستودعات المواد الغذائية؛ للتأكد من توفر المواد التموينية الأساسية، واستقرار أسعار السلع التموينية والمواد الاستهلاكية، وتوفرها لدى تجار الجملة والمستودعات الرئيسة؛ لضمان تغذية الأسواق ومنافذ البيع.

وركز أمير المنطقة على أهمية توفر المستلزمات الوقائية بالكميات الكافية في الأسواق التي تلبي حاجة المستهلكين وضمان استقرار أسعارها، مؤكداً ضرورة تقديم الخدمات الصحية والعناية الكاملة بجميع المصابين والمخالطين ممن يخضعون للإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد في العزل الصحي.

كما أكد في توجيه لمدير شرطة المنطقة بمواصلة الجهود الأمنية التي يبذلها منسوبو مختلف الجهات الأمنية بالمنطقة؛ لتنفيذ أمر منع التجول في المنطقة وتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأهاب أمير المنطقة بالمواطنين والمواطنات والمقيمين بمنطقة الحدود الشمالية بالالتزام بالتوجيهات والإرشادات التي تصدر عن وزارة الصحة والأجهزة المعنية وعدم التهاون في تطبيقها لما فيه سلامة الجميع، منوهاً بالجهود التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد.

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