"مكافحة المخدرات": التعاطي يهدِّد حياة الفرد صحيًّا وفكريًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا

حذَّرت من آثاره على المخ والقلب والجهاز التنفسي

حذَّرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من أضرار المخدرات بتعدُّد أنواعها، مشيرة إلى أنه قد يشترك أكثر من مخدر في الضرر نفسه، أو بأضرار عدة في آن واحد. لافتة إلى أن خطورة المخدرات تجعل منها خطرًا يهدد حياة الفرد صحيًّا وفكريًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا.

ومن آثار تعاطي المخدرات اضطرابات صحية خطيرة، منها: اضطرابات في وظائف المخ، وفي وظائف القلب والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، وفقدان الوعي والغيبوبة والموت المفاجئ، خاصة عند أخذ جرعات عالية، أو إذا تم الجمع بين أنواع المخدرات أو الكحول.

كما أن من آثارها الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية، مثل الإيدز، سواء من خلال العلاقات الجنسية المحرمة، أو عن طريق مشاركة الإبر. وكذلك المشاكل الأسرية والخلافات الزوجية بسبب التغيرات السلوكية التي تطرأ على مدمن المخدرات.

ونشرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات "إنفوجرافيك" عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، يبيِّن أنواع المخدرات وأضرارها، منها الهيروين والحشيش والشبو والكبتاجون والعقاقير الطبية والسبايس.

* ويُعتبر الهيروين المخدِّر أحد مشتقات المورفين، ويعتبر أشد خطورة بسبب إساءة استخدامه، ويؤدي إلى أعراض جانبية خطيرة.

* والحشيش من أشهر المواد المخدرة استخدامًا بين المتعاطين، ويؤدي إلى الإصابة بالأمراض النفسية كالفصام والاكتئاب.

* والشبو "الكريستال ميث" له مفعول قوي، يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، ويسبب هلوسة سمعية وبصرية قوية، تجعل متعاطيه أقرب إلى الذهول والانفصام عن الواقع.

* والكبتاجون مادة كيميائية، تتبع مجموعة الإمفيتامينات، تدمر الخلايا العصبية بالمخ، وتسبب الإصابة بالأمراض العقلية المزمنة والسكتة القلبية.

* والعقاقير الطبية أدوية خاضعة للرقابة، ولا تصرف إلا بوصفة طبية، ومن أنواعها: الترامادول والليريكا والزناكس.

* والسبايس مادة مخدرة، تتكون من بعض النباتات الآسيوية، ويضاف إليها العديد من المركبات الكيمائية الخطيرة المدمرة للجهاز العصبي وصحة الإنسان.