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احترافية لخدمة ضيوف الرحمن.. منسوبو الحرمين يشاركون في أعمال "تطوع"

"الذويبي": تتجلّى مشاعر الفرحة لفريق العطاء لخوضهم هذه التجربة الفريدة

أعلنت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية بالمسجد الحرام، بالتعاون مع وكالة الشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية، في البدء بمباشرة منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام، وذلك ضمن مبادرة "تطوع".

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية، المهندس أمجد بن عايض الحازمي؛ أن هذه الجهود لإشراك منسوبي ومنسوبات الرئاسة في العمل التطوعي بمهنية واحترافية، تحت شعار (التطوع مستقبل الحضارات) وتسجيل المتطوعين واستثمار واستغلال الوقت الثمين من عمر الإنسان في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما ونشر ثقافة العمل التطوعي من خلال سلسلة برامج تأهيل للمتطوعين والمتطوعات دعماً لرؤية المملكة العربية السعودية (2030).

ورفع "الحازمي"؛ شكره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ على دعمه المستمر في الارتقاء بخدمة قاصدي المسجد الحرام، وتوجيهاته السديدة لتجويد منظومة الخدمات التطوعية من قِبل فريق متطوعي ومتطوعات الرئاسة المؤهلين والطموحين وبما ينسجم مع تطلعات ولاة الأمر -رعاهم الله-.

وقالت وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي: تتجلّى مشاعر الفرحة والسرور لفريق العطاء لخوضهم هذه التجربة الفريدة لبذل المزيد من التفاني والعطاء، ونسعى إلى إيجاد فرص التعاون التي تمكّن المرأة من المشاركة والتطوع من أجل تلبية احتياجات الحرمين الشريفين وتدريب متطوعين مؤهلين ولديهم القدرة على مساعدة الإدارات بالمسجد الحرام وتقديم الخدمات لقاصدات المسجد الحرام، وشارك منسوبات الرئاسة والمتقاعدات في المبادرات المجتمعية المقدمة لإثراء القاصدات وتوفير الخدمات كافة ومواكبة رؤية المملكة الطموحة (2030).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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احترافية لخدمة ضيوف الرحمن.. منسوبو الحرمين يشاركون في أعمال "تطوع"
سبق

أعلنت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية بالمسجد الحرام، بالتعاون مع وكالة الشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية، في البدء بمباشرة منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام، وذلك ضمن مبادرة "تطوع".

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية، المهندس أمجد بن عايض الحازمي؛ أن هذه الجهود لإشراك منسوبي ومنسوبات الرئاسة في العمل التطوعي بمهنية واحترافية، تحت شعار (التطوع مستقبل الحضارات) وتسجيل المتطوعين واستثمار واستغلال الوقت الثمين من عمر الإنسان في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما ونشر ثقافة العمل التطوعي من خلال سلسلة برامج تأهيل للمتطوعين والمتطوعات دعماً لرؤية المملكة العربية السعودية (2030).

ورفع "الحازمي"؛ شكره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ على دعمه المستمر في الارتقاء بخدمة قاصدي المسجد الحرام، وتوجيهاته السديدة لتجويد منظومة الخدمات التطوعية من قِبل فريق متطوعي ومتطوعات الرئاسة المؤهلين والطموحين وبما ينسجم مع تطلعات ولاة الأمر -رعاهم الله-.

وقالت وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي: تتجلّى مشاعر الفرحة والسرور لفريق العطاء لخوضهم هذه التجربة الفريدة لبذل المزيد من التفاني والعطاء، ونسعى إلى إيجاد فرص التعاون التي تمكّن المرأة من المشاركة والتطوع من أجل تلبية احتياجات الحرمين الشريفين وتدريب متطوعين مؤهلين ولديهم القدرة على مساعدة الإدارات بالمسجد الحرام وتقديم الخدمات لقاصدات المسجد الحرام، وشارك منسوبات الرئاسة والمتقاعدات في المبادرات المجتمعية المقدمة لإثراء القاصدات وتوفير الخدمات كافة ومواكبة رؤية المملكة الطموحة (2030).

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
09:11 AM

احترافية لخدمة ضيوف الرحمن.. منسوبو الحرمين يشاركون في أعمال "تطوع"

"الذويبي": تتجلّى مشاعر الفرحة لفريق العطاء لخوضهم هذه التجربة الفريدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية بالمسجد الحرام، بالتعاون مع وكالة الشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية، في البدء بمباشرة منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأعمال التطوعية بالمسجد الحرام، وذلك ضمن مبادرة "تطوع".

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية، المهندس أمجد بن عايض الحازمي؛ أن هذه الجهود لإشراك منسوبي ومنسوبات الرئاسة في العمل التطوعي بمهنية واحترافية، تحت شعار (التطوع مستقبل الحضارات) وتسجيل المتطوعين واستثمار واستغلال الوقت الثمين من عمر الإنسان في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما ونشر ثقافة العمل التطوعي من خلال سلسلة برامج تأهيل للمتطوعين والمتطوعات دعماً لرؤية المملكة العربية السعودية (2030).

ورفع "الحازمي"؛ شكره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ على دعمه المستمر في الارتقاء بخدمة قاصدي المسجد الحرام، وتوجيهاته السديدة لتجويد منظومة الخدمات التطوعية من قِبل فريق متطوعي ومتطوعات الرئاسة المؤهلين والطموحين وبما ينسجم مع تطلعات ولاة الأمر -رعاهم الله-.

وقالت وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي: تتجلّى مشاعر الفرحة والسرور لفريق العطاء لخوضهم هذه التجربة الفريدة لبذل المزيد من التفاني والعطاء، ونسعى إلى إيجاد فرص التعاون التي تمكّن المرأة من المشاركة والتطوع من أجل تلبية احتياجات الحرمين الشريفين وتدريب متطوعين مؤهلين ولديهم القدرة على مساعدة الإدارات بالمسجد الحرام وتقديم الخدمات لقاصدات المسجد الحرام، وشارك منسوبات الرئاسة والمتقاعدات في المبادرات المجتمعية المقدمة لإثراء القاصدات وتوفير الخدمات كافة ومواكبة رؤية المملكة الطموحة (2030).

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