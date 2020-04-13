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"مسام" ينتزع 1401 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثاني من أبريل

تضمنت 28 لغمًا مضادة للأفراد و259 أخرى مضادة للدبابات

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل 2020م، من انتزاع 1401 لغمًا منها 28 لغمًا مضادة للأفراد، و259 لغمًا مضادة للدبابات و1107 ذخائر غير متفجرة، سبع عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 159.805 ألغام زرعتها الميليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

ويأتي المشروع استمرارًاً لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

مشروع مركز الملك سلمان مشروع مسام لنزع الألغام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مسام" ينتزع 1401 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثاني من أبريل
سبق

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل 2020م، من انتزاع 1401 لغمًا منها 28 لغمًا مضادة للأفراد، و259 لغمًا مضادة للدبابات و1107 ذخائر غير متفجرة، سبع عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 159.805 ألغام زرعتها الميليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

ويأتي المشروع استمرارًاً لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
04:40 PM

"مسام" ينتزع 1401 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثاني من أبريل

تضمنت 28 لغمًا مضادة للأفراد و259 أخرى مضادة للدبابات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل 2020م، من انتزاع 1401 لغمًا منها 28 لغمًا مضادة للأفراد، و259 لغمًا مضادة للدبابات و1107 ذخائر غير متفجرة، سبع عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 159.805 ألغام زرعتها الميليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

ويأتي المشروع استمرارًاً لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنيه يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

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