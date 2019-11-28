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"تعليم الشرقية" عن وفاة معلم الأوجام: تعرض لأزمة أثناء الدوام

استدعيت فرقة الهلال الأحمر وقامت بإجراء الإسعافات الأولية له

كشف المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ"سبق" أن وفاة معلم مدرسة الأوجام التابعة لمحافظة القطيف كانت أثناء الدوام الرسمي اليوم الخميس؛ إثر أزمة صحية.

وأوضح "الباحص" أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية نعت الأستاذ علي بن حسن بن علي المدن معلم مادة الرياضيات في مدرسة الأوجام المتوسطة التابعة لمكتب التعليم بالقطيف، وذلك بعد وفاته اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019 بعد تعرضه لأزمة صحية أثناء اليوم الدراسي.

وقال "الباحص": المعلم -رحمه الله- عند إحساسه بالألم والإرهاق الشديد، تم استدعاء فرقة من الهلال الأحمر، والتي قامت بإجراء الإسعافات الأولية له، ونقله على الفور لمستشفى القطيف المركزي الذي لفظ أنفاسه الأخيرة فيه.

وقد قدّم مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان باسمه ونيابة عن منسوبي التعليم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.

"تعليم الشرقية وفاة معلم إثر أزمة صحية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الشرقية" عن وفاة معلم الأوجام: تعرض لأزمة أثناء الدوام
سبق

كشف المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ"سبق" أن وفاة معلم مدرسة الأوجام التابعة لمحافظة القطيف كانت أثناء الدوام الرسمي اليوم الخميس؛ إثر أزمة صحية.

وأوضح "الباحص" أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية نعت الأستاذ علي بن حسن بن علي المدن معلم مادة الرياضيات في مدرسة الأوجام المتوسطة التابعة لمكتب التعليم بالقطيف، وذلك بعد وفاته اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019 بعد تعرضه لأزمة صحية أثناء اليوم الدراسي.

وقال "الباحص": المعلم -رحمه الله- عند إحساسه بالألم والإرهاق الشديد، تم استدعاء فرقة من الهلال الأحمر، والتي قامت بإجراء الإسعافات الأولية له، ونقله على الفور لمستشفى القطيف المركزي الذي لفظ أنفاسه الأخيرة فيه.

وقد قدّم مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان باسمه ونيابة عن منسوبي التعليم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
03:26 PM

"تعليم الشرقية" عن وفاة معلم الأوجام: تعرض لأزمة أثناء الدوام

استدعيت فرقة الهلال الأحمر وقامت بإجراء الإسعافات الأولية له

A A A
عبدالله السالم - الدمام
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2,659

كشف المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ"سبق" أن وفاة معلم مدرسة الأوجام التابعة لمحافظة القطيف كانت أثناء الدوام الرسمي اليوم الخميس؛ إثر أزمة صحية.

وأوضح "الباحص" أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية نعت الأستاذ علي بن حسن بن علي المدن معلم مادة الرياضيات في مدرسة الأوجام المتوسطة التابعة لمكتب التعليم بالقطيف، وذلك بعد وفاته اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019 بعد تعرضه لأزمة صحية أثناء اليوم الدراسي.

وقال "الباحص": المعلم -رحمه الله- عند إحساسه بالألم والإرهاق الشديد، تم استدعاء فرقة من الهلال الأحمر، والتي قامت بإجراء الإسعافات الأولية له، ونقله على الفور لمستشفى القطيف المركزي الذي لفظ أنفاسه الأخيرة فيه.

وقد قدّم مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان باسمه ونيابة عن منسوبي التعليم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.

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