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جدة تستضيف المحطة الثالثة لجولة واعد لريادة الأعمال

أفكار ابتكارية ومتطورة تتنافس على برامج دعم مجموعة جديدة

استضافت محافظة جدة -أمس- ثالث جولات "واعد" لريادة الأعمال، التي ينظمها مركز أرامكو لريادة الأعمال "واعد"، والهيئة الملكية بالجبيل، بالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، وذلك بقاعة فندق بارك حياة.

وتهدف جولة "واعد" إلى البحث عن أبرز رواد الأعمال والشركات الناشئة في المملكة، حيث يستعرض المركز -من خلال زيارته 6 مدن بالمملكة- أفكاراً ابتكارية ومتطورة، تتنافس على برامج دعم مجموعة جديدة من رواد الأعمال السعوديين الذين يمتلكون أفكاراً مميزة، من شأنها فتح قطاعات اقتصادية جديدة، ودعم التحول الرقمي للصناعات، وإيجاد فرص عمل للسعوديين في المستقبل.

وأوضح المدير الإداري لمركز أرامكو لريادة الأعمال "واعد" المهندس فهد العيدي، أن الجولة تدعم فرصاً لرواد الأعمال، وتعزّز التنوّع الاقتصادي المحلي، مبيناً أن المشاركة الحالية تكمن في تشجيع رواد الأعمال على تطوير بنود عصرية في مجالَي البيئة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تمثل نقطة تحول في مسيرة المملكة لتحسين الاقتصاد الرقمي الذي يأتي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030؛ لمجاراة المنافسة التقنية، مفيداً بأن المركز أسهم -منذ انطلاقه في عام 2011م- في دعم أكثر من 100 مشروع ريادي والمساعدة في تكوين الشركات.

من جانبه، نوّه رئيس مركز ريادة الأعمال في "كاوست" هتان أحمد؛ بالشراكة مع أرامكو لدعم رواد الأعمال وبناء ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في داخل الجامعة وخارجها من خلال مجموعة برامج منها: المعسكرات التدريبية، أو الهاكاثونات، أو المواد الأكاديمية الاختيارية المسخرة لطلبة الجامعة أو من خارجها، لافتاً إلى أنه جرت خدمة أكثر 2500 رائد ورائدة أعمال سنوياً، فضلاً عن الدورات الأخرى التي استفاد منها أكثر من 70 ألف مستفيد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة تستضيف المحطة الثالثة لجولة واعد لريادة الأعمال
سبق

استضافت محافظة جدة -أمس- ثالث جولات "واعد" لريادة الأعمال، التي ينظمها مركز أرامكو لريادة الأعمال "واعد"، والهيئة الملكية بالجبيل، بالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، وذلك بقاعة فندق بارك حياة.

وتهدف جولة "واعد" إلى البحث عن أبرز رواد الأعمال والشركات الناشئة في المملكة، حيث يستعرض المركز -من خلال زيارته 6 مدن بالمملكة- أفكاراً ابتكارية ومتطورة، تتنافس على برامج دعم مجموعة جديدة من رواد الأعمال السعوديين الذين يمتلكون أفكاراً مميزة، من شأنها فتح قطاعات اقتصادية جديدة، ودعم التحول الرقمي للصناعات، وإيجاد فرص عمل للسعوديين في المستقبل.

وأوضح المدير الإداري لمركز أرامكو لريادة الأعمال "واعد" المهندس فهد العيدي، أن الجولة تدعم فرصاً لرواد الأعمال، وتعزّز التنوّع الاقتصادي المحلي، مبيناً أن المشاركة الحالية تكمن في تشجيع رواد الأعمال على تطوير بنود عصرية في مجالَي البيئة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تمثل نقطة تحول في مسيرة المملكة لتحسين الاقتصاد الرقمي الذي يأتي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030؛ لمجاراة المنافسة التقنية، مفيداً بأن المركز أسهم -منذ انطلاقه في عام 2011م- في دعم أكثر من 100 مشروع ريادي والمساعدة في تكوين الشركات.

من جانبه، نوّه رئيس مركز ريادة الأعمال في "كاوست" هتان أحمد؛ بالشراكة مع أرامكو لدعم رواد الأعمال وبناء ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في داخل الجامعة وخارجها من خلال مجموعة برامج منها: المعسكرات التدريبية، أو الهاكاثونات، أو المواد الأكاديمية الاختيارية المسخرة لطلبة الجامعة أو من خارجها، لافتاً إلى أنه جرت خدمة أكثر 2500 رائد ورائدة أعمال سنوياً، فضلاً عن الدورات الأخرى التي استفاد منها أكثر من 70 ألف مستفيد.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
12:05 PM

جدة تستضيف المحطة الثالثة لجولة واعد لريادة الأعمال

أفكار ابتكارية ومتطورة تتنافس على برامج دعم مجموعة جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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استضافت محافظة جدة -أمس- ثالث جولات "واعد" لريادة الأعمال، التي ينظمها مركز أرامكو لريادة الأعمال "واعد"، والهيئة الملكية بالجبيل، بالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، وذلك بقاعة فندق بارك حياة.

وتهدف جولة "واعد" إلى البحث عن أبرز رواد الأعمال والشركات الناشئة في المملكة، حيث يستعرض المركز -من خلال زيارته 6 مدن بالمملكة- أفكاراً ابتكارية ومتطورة، تتنافس على برامج دعم مجموعة جديدة من رواد الأعمال السعوديين الذين يمتلكون أفكاراً مميزة، من شأنها فتح قطاعات اقتصادية جديدة، ودعم التحول الرقمي للصناعات، وإيجاد فرص عمل للسعوديين في المستقبل.

وأوضح المدير الإداري لمركز أرامكو لريادة الأعمال "واعد" المهندس فهد العيدي، أن الجولة تدعم فرصاً لرواد الأعمال، وتعزّز التنوّع الاقتصادي المحلي، مبيناً أن المشاركة الحالية تكمن في تشجيع رواد الأعمال على تطوير بنود عصرية في مجالَي البيئة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تمثل نقطة تحول في مسيرة المملكة لتحسين الاقتصاد الرقمي الذي يأتي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030؛ لمجاراة المنافسة التقنية، مفيداً بأن المركز أسهم -منذ انطلاقه في عام 2011م- في دعم أكثر من 100 مشروع ريادي والمساعدة في تكوين الشركات.

من جانبه، نوّه رئيس مركز ريادة الأعمال في "كاوست" هتان أحمد؛ بالشراكة مع أرامكو لدعم رواد الأعمال وبناء ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في داخل الجامعة وخارجها من خلال مجموعة برامج منها: المعسكرات التدريبية، أو الهاكاثونات، أو المواد الأكاديمية الاختيارية المسخرة لطلبة الجامعة أو من خارجها، لافتاً إلى أنه جرت خدمة أكثر 2500 رائد ورائدة أعمال سنوياً، فضلاً عن الدورات الأخرى التي استفاد منها أكثر من 70 ألف مستفيد.

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