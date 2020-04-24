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الرابطة: انطلاق الدوري الكوري الجنوبي في مايو بدون جمهور

أعلنت رابطة دوري كرة القدم في كوريا الجنوبية، يوم الجمعة؛ أن موسم البطولة في 2020 سينطلق في الثامن من مايو المقبل بدون جمهور، بعد تأخير عن موعده الأصلي دام لأكثر من شهرين بسبب أزمة جائحة كورونا.

وكان من المقرر انطلاق مباريات الموسم في 29 فبراير شباط الماضي، لكن البطولة التي يشارك فيها 12 فريقًا تأجلت بسبب الأزمة الصحية، بينما يأتي قرار الانطلاق في الوقت الذي تسيطر فيه البلاد على انتشار الفيروس.

وقالت الرابطة في بيان بعد اجتماع لمجلس إدارتها: إن حامل اللقب تشونبوك هيونداي موتورز سيلتقي في المباراة الافتتاحية للموسم مع ضيفه سوون بلو وينجز.

وتمشيًا مع قواعد التباعد الاجتماعي التي وضعتها الحكومة الكورية تقرر إقامة مباريات المراحل الأولى من الموسم خلف أبواب مغلقة دون جمهور.

وسيخوض كل فريق 27 جولة، وليس 38 جولة كما كان مقررًا، في حين سيهبط فريق الذيل إلى دوري القسم الثاني الذي ستنطلق مبارياته في الثامن من الشهر المقبل أيضًا.

فيروس كورونا الجديد كوريا الجنوبية

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الرابطة: انطلاق الدوري الكوري الجنوبي في مايو بدون جمهور
سبق

أعلنت رابطة دوري كرة القدم في كوريا الجنوبية، يوم الجمعة؛ أن موسم البطولة في 2020 سينطلق في الثامن من مايو المقبل بدون جمهور، بعد تأخير عن موعده الأصلي دام لأكثر من شهرين بسبب أزمة جائحة كورونا.

وكان من المقرر انطلاق مباريات الموسم في 29 فبراير شباط الماضي، لكن البطولة التي يشارك فيها 12 فريقًا تأجلت بسبب الأزمة الصحية، بينما يأتي قرار الانطلاق في الوقت الذي تسيطر فيه البلاد على انتشار الفيروس.

وقالت الرابطة في بيان بعد اجتماع لمجلس إدارتها: إن حامل اللقب تشونبوك هيونداي موتورز سيلتقي في المباراة الافتتاحية للموسم مع ضيفه سوون بلو وينجز.

وتمشيًا مع قواعد التباعد الاجتماعي التي وضعتها الحكومة الكورية تقرر إقامة مباريات المراحل الأولى من الموسم خلف أبواب مغلقة دون جمهور.

وسيخوض كل فريق 27 جولة، وليس 38 جولة كما كان مقررًا، في حين سيهبط فريق الذيل إلى دوري القسم الثاني الذي ستنطلق مبارياته في الثامن من الشهر المقبل أيضًا.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
07:33 PM

الرابطة: انطلاق الدوري الكوري الجنوبي في مايو بدون جمهور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت رابطة دوري كرة القدم في كوريا الجنوبية، يوم الجمعة؛ أن موسم البطولة في 2020 سينطلق في الثامن من مايو المقبل بدون جمهور، بعد تأخير عن موعده الأصلي دام لأكثر من شهرين بسبب أزمة جائحة كورونا.

وكان من المقرر انطلاق مباريات الموسم في 29 فبراير شباط الماضي، لكن البطولة التي يشارك فيها 12 فريقًا تأجلت بسبب الأزمة الصحية، بينما يأتي قرار الانطلاق في الوقت الذي تسيطر فيه البلاد على انتشار الفيروس.

وقالت الرابطة في بيان بعد اجتماع لمجلس إدارتها: إن حامل اللقب تشونبوك هيونداي موتورز سيلتقي في المباراة الافتتاحية للموسم مع ضيفه سوون بلو وينجز.

وتمشيًا مع قواعد التباعد الاجتماعي التي وضعتها الحكومة الكورية تقرر إقامة مباريات المراحل الأولى من الموسم خلف أبواب مغلقة دون جمهور.

وسيخوض كل فريق 27 جولة، وليس 38 جولة كما كان مقررًا، في حين سيهبط فريق الذيل إلى دوري القسم الثاني الذي ستنطلق مبارياته في الثامن من الشهر المقبل أيضًا.

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