أكثر من 101 مليون جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 91.9 %

إجمالي الوفيات وصل إلى 19,781 وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,951,911 حالة

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون، 101 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 91.9 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 101,187,208 جرعات، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,951,911 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,711,627 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,781 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 91.9 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 91.9 %.