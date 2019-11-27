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بناءً على توجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يغادر إلى الإمارات في زيارة رسمية

يترأس سموه الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي

غادر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية؛ بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وتفصيلاً، صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز روابط الأخوة بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، فقد غادر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هذا اليوم الأربعاء 30/ 3/ 1441هـ الموافق 27/ 11/ 2019م، للقيام بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، يلتقي خلالها بإخوانه أصحاب السمو وعددٍ من المسؤولين، ويترأس سموه الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

حفظ الله سموه في سفره وإقامته.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في الإمارات زيارة ولي العهد للإمارات 2019 الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بناءً على توجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يغادر إلى الإمارات في زيارة رسمية
سبق

غادر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية؛ بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وتفصيلاً، صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز روابط الأخوة بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، فقد غادر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هذا اليوم الأربعاء 30/ 3/ 1441هـ الموافق 27/ 11/ 2019م، للقيام بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، يلتقي خلالها بإخوانه أصحاب السمو وعددٍ من المسؤولين، ويترأس سموه الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

حفظ الله سموه في سفره وإقامته.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
03:43 PM
اخر تعديل
27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
08:08 PM

بناءً على توجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يغادر إلى الإمارات في زيارة رسمية

يترأس سموه الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
12
11,992

غادر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية؛ بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وتفصيلاً، صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز روابط الأخوة بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، فقد غادر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هذا اليوم الأربعاء 30/ 3/ 1441هـ الموافق 27/ 11/ 2019م، للقيام بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، يلتقي خلالها بإخوانه أصحاب السمو وعددٍ من المسؤولين، ويترأس سموه الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

حفظ الله سموه في سفره وإقامته.

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