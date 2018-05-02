"الحصان" من "يوروموني": البورصة السعودية مستعدة لإدراج أرامكو

قال: خطوات تكفُل ألا يكون وزنها أكبر من اللازم على المؤشر

قال الرئيس التنفيذي للبورصة السعودية اليوم: إن البورصة مستعدة من الناحيتين الفنية والتنظيمية للتعامل مع إدراج شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو.

وقال خالد الحصان للصحفيين خلال مؤتمر "يوروموني" في الرياض: إن البورصة مستعدة لاتخاذ خطوات تكفُل ألا يكون وزن أرامكو أكبر من اللازم على مؤشر الأسهم.

وأضاف وفق "رويترز" أن الخطوات في هذا الاتجاه قد تشمل فرض "حد أقصى" لوزن السهم على المؤشر.

وقال مسؤولون: إنه إلى جانب البورصة السعودية؛ فإن أرامكو قد تدرج في بورصة أو بورصتين بالخارج أيضاً.