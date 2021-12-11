وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 3,400 حقيبة شتوية للفئات الأكثر احتياجًا في منطقتي شاغي وقلعة سيف الله بإقليم بلوشستان الباكستانية، حيث استفاد منها 23,800 فرد. ويأتي ذلك في إطار مشاريع توزيع الكسوة الشتوية للعام 2021م، التي تنفذها المملكة عن طريق المركز في الكثير من الدول.

عطاءات السعودية.. 3,400 حقيبة شتوية للأسر الأكثر احتياجًا في إقليم بلوشستان الباكستاني وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-11 وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 3,400 حقيبة شتوية للفئات الأكثر احتياجًا في منطقتي شاغي وقلعة سيف الله بإقليم بلوشستان الباكستانية، حيث استفاد منها 23,800 فرد.

ويأتي ذلك في إطار مشاريع توزيع الكسوة الشتوية للعام 2021م، التي تنفذها المملكة عن طريق المركز في الكثير من الدول.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443 04:24 PM

عطاءات السعودية.. 3,400 حقيبة شتوية للأسر الأكثر احتياجًا في إقليم بلوشستان الباكستاني استفاد منها 23,800 فرد





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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 3,400 حقيبة شتوية للفئات الأكثر احتياجًا في منطقتي شاغي وقلعة سيف الله بإقليم بلوشستان الباكستانية، حيث استفاد منها 23,800 فرد.

ويأتي ذلك في إطار مشاريع توزيع الكسوة الشتوية للعام 2021م، التي تنفذها المملكة عن طريق المركز في الكثير من الدول.