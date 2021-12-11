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عطاءات السعودية.. 3,400 حقيبة شتوية للأسر الأكثر احتياجًا في إقليم بلوشستان الباكستاني

استفاد منها 23,800 فرد

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 3,400 حقيبة شتوية للفئات الأكثر احتياجًا في منطقتي شاغي وقلعة سيف الله بإقليم بلوشستان الباكستانية، حيث استفاد منها 23,800 فرد.
ويأتي ذلك في إطار مشاريع توزيع الكسوة الشتوية للعام 2021م، التي تنفذها المملكة عن طريق المركز في الكثير من الدول.

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عطاءات السعودية.. 3,400 حقيبة شتوية للأسر الأكثر احتياجًا في إقليم بلوشستان الباكستاني
سبق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 3,400 حقيبة شتوية للفئات الأكثر احتياجًا في منطقتي شاغي وقلعة سيف الله بإقليم بلوشستان الباكستانية، حيث استفاد منها 23,800 فرد.
ويأتي ذلك في إطار مشاريع توزيع الكسوة الشتوية للعام 2021م، التي تنفذها المملكة عن طريق المركز في الكثير من الدول.

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
04:24 PM

عطاءات السعودية.. 3,400 حقيبة شتوية للأسر الأكثر احتياجًا في إقليم بلوشستان الباكستاني

استفاد منها 23,800 فرد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 3,400 حقيبة شتوية للفئات الأكثر احتياجًا في منطقتي شاغي وقلعة سيف الله بإقليم بلوشستان الباكستانية، حيث استفاد منها 23,800 فرد.
ويأتي ذلك في إطار مشاريع توزيع الكسوة الشتوية للعام 2021م، التي تنفذها المملكة عن طريق المركز في الكثير من الدول.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,423
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,663
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,437
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,387

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