أتاحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خدمة الاستعلام عن أحقية الحج إلكترونياً، وذلك من خلال الدخول لمنصة الخدمات الإلكترونية الشاملة لوزارة الداخلية "أبشر"، واتباع خطوات الاستعلام عن الأحقية. وتتيح خدمة الاستعلام لعموم المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج التأكد من أحقيتهم في أداء فريضة الحج، علماً بأن النظام لا يتيح للحاج خلال السنوات الخمس الماضية بالحج مجدداً، إلا للحالات الاستثنائية وفق ضوابط وشروط معينة وضعت بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة. ويتم ذلك بالتسجيل عبر البوابة الإلكترونية في موقع وزارة الحج والعمرة، حيث تظهر رسالة الرفض ومن ثم يعرض سؤال عن الرغبة بالتقدم للاستثناء للموافقة على تقديم الطلب. وبعد استكمال الإجراءات يتوجه على الراغب في أداء الحج زيارة مكتب الأحوال المدنية للحصول على النتيجة النهائية للطلب.

"الأحوال المدنية": تقدم خدمة الاستعلام عن أحقية الحج "إلكترونيًا" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-07-11 أتاحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خدمة الاستعلام عن أحقية الحج إلكترونياً، وذلك من خلال الدخول لمنصة الخدمات الإلكترونية الشاملة لوزارة الداخلية "أبشر"، واتباع خطوات الاستعلام عن الأحقية.



وتتيح خدمة الاستعلام لعموم المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج التأكد من أحقيتهم في أداء فريضة الحج، علماً بأن النظام لا يتيح للحاج خلال السنوات الخمس الماضية بالحج مجدداً، إلا للحالات الاستثنائية وفق ضوابط وشروط معينة وضعت بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة.



ويتم ذلك بالتسجيل عبر البوابة الإلكترونية في موقع وزارة الحج والعمرة، حيث تظهر رسالة الرفض ومن ثم يعرض سؤال عن الرغبة بالتقدم للاستثناء للموافقة على تقديم الطلب.



وبعد استكمال الإجراءات يتوجه على الراغب في أداء الحج زيارة مكتب الأحوال المدنية للحصول على النتيجة النهائية للطلب.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440 02:11 PM

"الأحوال المدنية": تقدم خدمة الاستعلام عن أحقية الحج "إلكترونيًا" إذا ظهرت رسالة الرفض يعرض سؤال عن الرغبة بالتقدم للاستثناء





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أتاحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خدمة الاستعلام عن أحقية الحج إلكترونياً، وذلك من خلال الدخول لمنصة الخدمات الإلكترونية الشاملة لوزارة الداخلية "أبشر"، واتباع خطوات الاستعلام عن الأحقية.



وتتيح خدمة الاستعلام لعموم المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج التأكد من أحقيتهم في أداء فريضة الحج، علماً بأن النظام لا يتيح للحاج خلال السنوات الخمس الماضية بالحج مجدداً، إلا للحالات الاستثنائية وفق ضوابط وشروط معينة وضعت بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة.



ويتم ذلك بالتسجيل عبر البوابة الإلكترونية في موقع وزارة الحج والعمرة، حيث تظهر رسالة الرفض ومن ثم يعرض سؤال عن الرغبة بالتقدم للاستثناء للموافقة على تقديم الطلب.



وبعد استكمال الإجراءات يتوجه على الراغب في أداء الحج زيارة مكتب الأحوال المدنية للحصول على النتيجة النهائية للطلب.