وقالت عبر حسابها في "تويتر": تود سفارة المملكة العربية السعودية في كولومبو، أن تحيط المواطنين الزائرين لجمهورية #سريلانكا، بضرورة عدم استخدام التصوير بطائرة الدرون؛ تجنبًا للمساءلة القانونية.

حذّرت سفارة المملكة العربية السعودية في كولومبو، المواطنين الزائرين لجمهورية سريلانكا، بضرورة عدم استخدام التصوير بطائرة الدرون.

سفارة المملكة في سريلانكا تحذّر من استخدام الدرون للتصوير صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-16 حذّرت سفارة المملكة العربية السعودية في كولومبو، المواطنين الزائرين لجمهورية سريلانكا، بضرورة عدم استخدام التصوير بطائرة الدرون. وقالت عبر حسابها في "تويتر": تود سفارة المملكة العربية السعودية في كولومبو، أن تحيط المواطنين الزائرين لجمهورية #سريلانكا، بضرورة عدم استخدام التصوير بطائرة الدرون؛ تجنبًا للمساءلة القانونية.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441 10:33 AM

سفارة المملكة في سريلانكا تحذّر من استخدام الدرون للتصوير قالت عبر حسابها في "تويتر": تجنبًا للمساءلة القانونية





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حذّرت سفارة المملكة العربية السعودية في كولومبو، المواطنين الزائرين لجمهورية سريلانكا، بضرورة عدم استخدام التصوير بطائرة الدرون.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": تود سفارة المملكة العربية السعودية في كولومبو، أن تحيط المواطنين الزائرين لجمهورية #سريلانكا، بضرورة عدم استخدام التصوير بطائرة الدرون؛ تجنبًا للمساءلة القانونية.