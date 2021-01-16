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سفارة المملكة في سريلانكا تحذّر من استخدام الدرون للتصوير

قالت عبر حسابها في "تويتر": تجنبًا للمساءلة القانونية

حذّرت سفارة المملكة العربية السعودية في كولومبو، المواطنين الزائرين لجمهورية سريلانكا، بضرورة عدم استخدام التصوير بطائرة الدرون.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": تود سفارة المملكة العربية السعودية في كولومبو، أن تحيط المواطنين الزائرين لجمهورية #سريلانكا، بضرورة عدم استخدام التصوير بطائرة الدرون؛ تجنبًا للمساءلة القانونية.

سفارة المملكة العربية السعودية كولومبو سريلانكا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفارة المملكة في سريلانكا تحذّر من استخدام الدرون للتصوير
سبق

حذّرت سفارة المملكة العربية السعودية في كولومبو، المواطنين الزائرين لجمهورية سريلانكا، بضرورة عدم استخدام التصوير بطائرة الدرون.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": تود سفارة المملكة العربية السعودية في كولومبو، أن تحيط المواطنين الزائرين لجمهورية #سريلانكا، بضرورة عدم استخدام التصوير بطائرة الدرون؛ تجنبًا للمساءلة القانونية.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
10:33 AM

سفارة المملكة في سريلانكا تحذّر من استخدام الدرون للتصوير

قالت عبر حسابها في "تويتر": تجنبًا للمساءلة القانونية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّرت سفارة المملكة العربية السعودية في كولومبو، المواطنين الزائرين لجمهورية سريلانكا، بضرورة عدم استخدام التصوير بطائرة الدرون.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": تود سفارة المملكة العربية السعودية في كولومبو، أن تحيط المواطنين الزائرين لجمهورية #سريلانكا، بضرورة عدم استخدام التصوير بطائرة الدرون؛ تجنبًا للمساءلة القانونية.

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