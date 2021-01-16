سفارة المملكة في سريلانكا تحذّر من استخدام الدرون للتصوير
قالت عبر حسابها في "تويتر": تجنبًا للمساءلة القانونية
حذّرت سفارة المملكة العربية السعودية في كولومبو، المواطنين الزائرين لجمهورية سريلانكا، بضرورة عدم استخدام التصوير بطائرة الدرون.
وقالت عبر حسابها في "تويتر": تود سفارة المملكة العربية السعودية في كولومبو، أن تحيط المواطنين الزائرين لجمهورية #سريلانكا، بضرورة عدم استخدام التصوير بطائرة الدرون؛ تجنبًا للمساءلة القانونية.
سفارة المملكة العربية السعودية
كولومبو
سريلانكا
سفارة المملكة في سريلانكا تحذّر من استخدام الدرون للتصوير
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-01-16
حذّرت سفارة المملكة العربية السعودية في كولومبو، المواطنين الزائرين لجمهورية سريلانكا، بضرورة عدم استخدام التصوير بطائرة الدرون.
وقالت عبر حسابها في "تويتر": تود سفارة المملكة العربية السعودية في كولومبو، أن تحيط المواطنين الزائرين لجمهورية #سريلانكا، بضرورة عدم استخدام التصوير بطائرة الدرون؛ تجنبًا للمساءلة القانونية.
16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
10:33 AM
سفارة المملكة في سريلانكا تحذّر من استخدام الدرون للتصوير
قالت عبر حسابها في "تويتر": تجنبًا للمساءلة القانونية
حذّرت سفارة المملكة العربية السعودية في كولومبو، المواطنين الزائرين لجمهورية سريلانكا، بضرورة عدم استخدام التصوير بطائرة الدرون.
وقالت عبر حسابها في "تويتر": تود سفارة المملكة العربية السعودية في كولومبو، أن تحيط المواطنين الزائرين لجمهورية #سريلانكا، بضرورة عدم استخدام التصوير بطائرة الدرون؛ تجنبًا للمساءلة القانونية.