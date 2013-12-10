المملكة تستضيف الدورة 22 لاجتماعات المكتب التنفيذي والمجلس الوزاري العربي للسياحة

بالأحساء عاصمة السياحة العربية لعام 2019 في 21 ديسمبر الحالي

تستضيف المملكة العربية السعودية من خلال الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، اجتماعات المكتب التنفيذي والمجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته الـ22 بالأحساء عاصمة السياحة العربية لعام 2019، وذلك خلال الفترة من 21-23 من شهر ديسمبر الحالي.

وتشارك المنظمة العربية للسياحة بوفد برئاسة رئيسها الدكتور بندر بن فهد آل فهيد في اجتماعات المكتب التنفيذي في دورته 25 والمجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته 22 بعاصمة السياحة العربية الأحساء لعام 2019م حيث ستتسلم المملكة العربية السعودية رئاسة الدورة من جمهورية مصر العربية.

وأوضح الدكتور "آل فهيد" أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات المعنية بالشأن السياحي العربي، منها الاطلاع على تقرير وقرارات الاجتماع المشترك الثاني لوزراء السياحة والثقافة في الدول العربية والاطلاع على المسودة المحدثة لوثيقة الاستراتيجية العربية للسياحة والمقدمة من وزارة السياحة بجمهورية مصر العربية، وأيضاً الاطلاع خطة عمل مقدمة من هيئة البحرين للسياحة والمعارض لتفعيل محور المعلومات والإحصاءات السياحية لدعم الاستراتيجية العربية للسياحة، ودعم قطاع فلسطين في مجال السياحة ونتائج وتوصيات منتدى السياحة الميسرة في المنطقة العربية الذي أقيم بجمهورية مصر العربية بالتعاون بين وزارة السياحة المصرية والمنظمة العربية للسياحة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبرعاية جامعة الدول العربية، والاطلاع أيضاً على ورقة مقدمة من مجلس وزراء الداخلية العرب تتعلق بتحديات الأمن السياحي وآليات المواجهة.

وأشار إلى أن المنظمة ستطرح عدة مواضيع مهمة لنقاشها أثناء الاجتماع، والتي تخدم القطاع السياحي على امتداد الوطن العربي من أهمها إقامة ملتقى اقتصادي عربي يهتم بالشأن السياحي على هامش كل دورة لانعقاد المجلس؛ وذلك لعرض التجارب السياحية العربية؛ بهدف نقل الخبرات والاستفادة من تطبيقها فيما بين الدول العربية، وعرض توصيات الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي الذي أقيم مؤخراً بعاصمة السياحة العربية الأحساء برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بالإضافة لتقديم المعايير المحدثة لعاصمة السياحة العربية، وتقديم عرض بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حول جميع الفعاليات والبرامج التي نفذت بالأحساء أثناء تتويجها كعاصمة للسياحة العربية لعام 2019.

وأفاد أنه في نهاية الاجتماع سيتم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة لعامة 2020 - 2021م، والاتفاق على موعد ومكان عقد الدورة 23 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، والدورة 27 لمكتبه التنفيذي في عام 2020، مؤكداً أن المنظمة العربية للسياحة في إطار مجلس وزراء السياحة العرب تولي الاهتمام بدعم وتنمية الاستثمارات السياحية العربية وتطويرها من خلال تذليل جميع الصعوبات والمعوقات التي تواجهها، حيث أنشأت مؤخراً مركز التحكيم السياحي، والذي يضم في عضويته نخبة من الشخصيات القانونية على امتداد الوطن العربي لحل أي مشاكل تواجه تلك الاستثمارات.

وأبان رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد أن المنظمة تصدر أيضاً بوالص؛ لضمان الاستثمار، وذلك من خلال الاتفاقية الموقعة فيما بين المنظمة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمارات وائتمان الصادرات والتابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث تتوقع المنظمة أن تصل قيمة الاستثمارات السياحية بالعالم العربي بنهاية عام 2020 م إلى 323 مليار دولار، لافتاً النظر إلى أن تقرير تحليل تنافسية السياحة والسفر للدول العربية الذي أعدته المنظمة بنهاية عام 2018م يشير بأن الدول العربية قد حققت نتائج إيجابية في أعداد السياحة الوافدة إليها حيث وصلت بحدود 92 مليون سائح، ويتوقع أن يزور المنطقة العربية بحلول عام 2030 ما يزيد على 225 مليون سائح، مؤكداً أن السياحة صناعة كبرى ومورد اقتصادي مهم نتيجة لمردودها الاقتصادي الضخم على ميزانيات الدول حيث حققت مساهمات إيجابية في أغلب القطاعات المرتبطة بها بنسب تصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأشاد الدكتور "آل فهيد" في ختام حديثه بجهود المملكة العربية السعودية وخطتها الطموحة من خلال رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل، والتي تتعلق بتنمية وتطوير القطاع السياحي بالمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ودعمهما لجهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لإطلاق استراتيجية السياحة في السعودية، وفتح المملكة لسياح العالم لتحقق 100 مليون سائح بنهاية عام 2030، وتصنيف 3 مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم، بالإضافة لإنشاء عدة مشاريع سياحية كبرى بمناطق مختلفة بالمملكة بمواصفات عالمية، والتي بلا شك ستحقق نتائج إيجابية للسياحة تخدم رؤية المملكة لتجعلها محطة رئيسية للمنطقة للسائح الدولي أو العربي لزيارتها وهي مشروع القدية ومشروع بوابة الدرعية ومشروع البحر الأحمر ومشروع مدينة نيوم ومشروع أمالا.