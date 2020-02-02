"البكر" يغادر المستشفى بعد جراحة ناجحة

غادر حمد بن عبدالله البكر، مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، من المستشفى بعد عملية جراحية بسيطة، تكللت بالنجاح.

فيما شكر "البكر" جميع مَن تواصل معه من أصحاب السمو والمعالي والإعلاميين والأصدقاء.. داعيًا المولى - عز وجل - أن لا يريهم مكروهًا.