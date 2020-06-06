أوكرانيا تسجّل 550 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي المتعافين 11812 والوفيات 777

سجّل مركز الصحة العامة الأوكراني، اليوم، 550 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس التاجي المستجد، إلى 26514 حالة مؤكّدة.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية، عن المركز قوله، في بيان، إن 15 شخصاً توفوا بالفيروس، فيما تعافى 440 شخصاً خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس في أوكرانيا حتى الآن 11812، فيما بلغ إجمالي المتوفين به 777 شخصاً.