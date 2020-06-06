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"الصحة" تعلن تسجيل 3121 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 98869

أوكرانيا تسجّل 550 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي المتعافين 11812 والوفيات 777

سجّل مركز الصحة العامة الأوكراني، اليوم، 550 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس التاجي المستجد، إلى 26514 حالة مؤكّدة.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية، عن المركز قوله، في بيان، إن 15 شخصاً توفوا بالفيروس، فيما تعافى 440 شخصاً خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس في أوكرانيا حتى الآن 11812، فيما بلغ إجمالي المتوفين به 777 شخصاً.

فيروس كورونا الجديد

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أوكرانيا تسجّل 550 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجّل مركز الصحة العامة الأوكراني، اليوم، 550 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس التاجي المستجد، إلى 26514 حالة مؤكّدة.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية، عن المركز قوله، في بيان، إن 15 شخصاً توفوا بالفيروس، فيما تعافى 440 شخصاً خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس في أوكرانيا حتى الآن 11812، فيما بلغ إجمالي المتوفين به 777 شخصاً.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
01:49 PM

أوكرانيا تسجّل 550 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي المتعافين 11812 والوفيات 777

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّل مركز الصحة العامة الأوكراني، اليوم، 550 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس التاجي المستجد، إلى 26514 حالة مؤكّدة.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية، عن المركز قوله، في بيان، إن 15 شخصاً توفوا بالفيروس، فيما تعافى 440 شخصاً خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس في أوكرانيا حتى الآن 11812، فيما بلغ إجمالي المتوفين به 777 شخصاً.

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