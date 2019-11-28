وثقت قناة أبوظبي في مقطع فيديو، لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم (الخميس)، في اليوم الثاني لزيارته الرسمية إلى الإمارات؛ حيث استعراض العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين. واستهل مقطع الفيديو محتواه بمقولة صوتية خالدة للشيخ زايد آل نهيان يقول فيها: "دولة الإمارات العربية المتحدة هي مع السعودية قلبًا وقالبًا"، في استحضار يؤكد سريانها والتمسك بها في مسار العلاقات بين البلدين. وضم المقطع مشاهد من استقبال حاكم دبي لولي العهد ووداعه، ولقائهما المشترك وترحيب المسؤولين في الإمارة بسموه.

شاهد.. استحضار مقولة للشيخ زايد عن السعودية في توثيق لقاء ولي العهد بحاكم دبي محمد صبح سبق 2019-11-28 وثقت قناة أبوظبي في مقطع فيديو، لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم (الخميس)، في اليوم الثاني لزيارته الرسمية إلى الإمارات؛ حيث استعراض العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.



واستهل مقطع الفيديو محتواه بمقولة صوتية خالدة للشيخ زايد آل نهيان يقول فيها: "دولة الإمارات العربية المتحدة هي مع السعودية قلبًا وقالبًا"، في استحضار يؤكد سريانها والتمسك بها في مسار العلاقات بين البلدين.



وضم المقطع مشاهد من استقبال حاكم دبي لولي العهد ووداعه، ولقائهما المشترك وترحيب المسؤولين في الإمارة بسموه.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441 07:24 PM

شاهد.. استحضار مقولة للشيخ زايد عن السعودية في توثيق لقاء ولي العهد بحاكم دبي ضم لقطات للاستقبال واللقاء المشترك





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وثقت قناة أبوظبي في مقطع فيديو، لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم (الخميس)، في اليوم الثاني لزيارته الرسمية إلى الإمارات؛ حيث استعراض العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.



واستهل مقطع الفيديو محتواه بمقولة صوتية خالدة للشيخ زايد آل نهيان يقول فيها: "دولة الإمارات العربية المتحدة هي مع السعودية قلبًا وقالبًا"، في استحضار يؤكد سريانها والتمسك بها في مسار العلاقات بين البلدين.



وضم المقطع مشاهد من استقبال حاكم دبي لولي العهد ووداعه، ولقائهما المشترك وترحيب المسؤولين في الإمارة بسموه.