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بالفيديو.. الفلكي "العجيري": العيد الثلاثاء.. ورمضان 29 يومًا

توقع الفلكي الكويتي الدكتور صالح العجيري أن عيد الفطر سيكون يوم الثلاثاء ٦/٤ من الشهر الميلادي القادم بإذن الله، مبينًا أن رمضان لهذا العام سيكون ٢٩ يومًا.

وبيّن الفلكي ذلك التصريح في مقطع فيديو نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبيّن المقطع الذي ظهر من خلاله الفلكي الكويتي أنه لم تكمل العدة والصيام سيكون ٢٩ يومًا.

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بالفيديو.. الفلكي "العجيري": العيد الثلاثاء.. ورمضان 29 يومًا
سبق

توقع الفلكي الكويتي الدكتور صالح العجيري أن عيد الفطر سيكون يوم الثلاثاء ٦/٤ من الشهر الميلادي القادم بإذن الله، مبينًا أن رمضان لهذا العام سيكون ٢٩ يومًا.

وبيّن الفلكي ذلك التصريح في مقطع فيديو نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبيّن المقطع الذي ظهر من خلاله الفلكي الكويتي أنه لم تكمل العدة والصيام سيكون ٢٩ يومًا.

24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
07:43 PM

بالفيديو.. الفلكي "العجيري": العيد الثلاثاء.. ورمضان 29 يومًا

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محمد المواسي - الرياض
2
3,553

توقع الفلكي الكويتي الدكتور صالح العجيري أن عيد الفطر سيكون يوم الثلاثاء ٦/٤ من الشهر الميلادي القادم بإذن الله، مبينًا أن رمضان لهذا العام سيكون ٢٩ يومًا.

وبيّن الفلكي ذلك التصريح في مقطع فيديو نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبيّن المقطع الذي ظهر من خلاله الفلكي الكويتي أنه لم تكمل العدة والصيام سيكون ٢٩ يومًا.

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