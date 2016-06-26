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فلسطين تسجل 119 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة و188 تعافٍ

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية وفاتين، و119 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و188 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين، بلغت 98.1%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات؛ لافتة النظر إلى وجود 7 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم مصاب واحد على أجهزة التنفس الاصطناعي؛ فيما يُعالَج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 14 مصابًا.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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فلسطين تسجل 119 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة و188 تعافٍ
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية وفاتين، و119 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و188 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين، بلغت 98.1%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات؛ لافتة النظر إلى وجود 7 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم مصاب واحد على أجهزة التنفس الاصطناعي؛ فيما يُعالَج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 14 مصابًا.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
06:08 PM
اخر تعديل
26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
09:14 PM

فلسطين تسجل 119 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة و188 تعافٍ

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية وفاتين، و119 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و188 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين، بلغت 98.1%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات؛ لافتة النظر إلى وجود 7 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم مصاب واحد على أجهزة التنفس الاصطناعي؛ فيما يُعالَج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 14 مصابًا.

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