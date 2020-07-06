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"الحج" تتيح التسجيل للراغبين في الحج من غير السعوديين المقيمين بالمملكة

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه وابتداءً من اليوم وحتى تاريخ 19 ذي القعدة 1441هـ سيتمكن الراغبون في أداء فريضة الحج من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة من التسجيل، وفق الشروط الصحية والتنظيمية عبر رابط #وزارة_الحج_والعمرة الآتي: ‪Localhaj.haj.gov.sa

وزارة الحج والعمرة

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"الحج" تتيح التسجيل للراغبين في الحج من غير السعوديين المقيمين بالمملكة
سبق

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه وابتداءً من اليوم وحتى تاريخ 19 ذي القعدة 1441هـ سيتمكن الراغبون في أداء فريضة الحج من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة من التسجيل، وفق الشروط الصحية والتنظيمية عبر رابط #وزارة_الحج_والعمرة الآتي: ‪Localhaj.haj.gov.sa

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
03:40 PM

"الحج" تتيح التسجيل للراغبين في الحج من غير السعوديين المقيمين بالمملكة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
15,839

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه وابتداءً من اليوم وحتى تاريخ 19 ذي القعدة 1441هـ سيتمكن الراغبون في أداء فريضة الحج من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة من التسجيل، وفق الشروط الصحية والتنظيمية عبر رابط #وزارة_الحج_والعمرة الآتي: ‪Localhaj.haj.gov.sa

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