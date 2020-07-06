أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه وابتداءً من اليوم وحتى تاريخ 19 ذي القعدة 1441هـ سيتمكن الراغبون في أداء فريضة الحج من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة من التسجيل، وفق الشروط الصحية والتنظيمية عبر رابط #وزارة_الحج_والعمرة الآتي: ‪Localhaj.haj.gov.sa

"الحج" تتيح التسجيل للراغبين في الحج من غير السعوديين المقيمين بالمملكة عبدالله البرقاوي سبق 2020-07-06 أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه وابتداءً من اليوم وحتى تاريخ 19 ذي القعدة 1441هـ سيتمكن الراغبون في أداء فريضة الحج من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة من التسجيل، وفق الشروط الصحية والتنظيمية عبر رابط #وزارة_الحج_والعمرة الآتي: ‪Localhaj.haj.gov.sa

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 03:40 PM

"الحج" تتيح التسجيل للراغبين في الحج من غير السعوديين المقيمين بالمملكة





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أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه وابتداءً من اليوم وحتى تاريخ 19 ذي القعدة 1441هـ سيتمكن الراغبون في أداء فريضة الحج من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة من التسجيل، وفق الشروط الصحية والتنظيمية عبر رابط #وزارة_الحج_والعمرة الآتي: ‪Localhaj.haj.gov.sa