النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العمل" تبدأ خطة لتعديل نشاط المنشآت بما يتوافق مع أنشطتها الفعلية

لتصحيح عدد من المسارات في السوق وتحسين بيئته وجعله أكثر جذبًا

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية -بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة- خطتها الموجهة للمنشآت الخاصة؛ لتعديل أنشطتها التجارية بما يتوافق مع النشاط الفعلي الذي تمارسة المنشأة.

وتهدف الوزارة من هذه الخطة إلى تصحيح عدد من المسارات في سوق العمل، وتحسين بيئته، وتنظيمه؛ بما يجعله أكثر جذبًا واستجابة لبرامج التوطين؛ حيث إن معدلات التوطين تختلف باختلاف النشاط الذي تمارسه المنشأة.

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى تحري الدقة في تسجيل أنشطتهم، والبدء بتحديث سجلاتهم التجارية لدى وزارة التجارة والاستثمار، ومن ثم التقدم بطلب تعديل النشاط في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحسب النشاط الفعلي؛ لضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

وزارة العمل العمل منشأة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العمل" تبدأ خطة لتعديل نشاط المنشآت بما يتوافق مع أنشطتها الفعلية
سبق

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية -بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة- خطتها الموجهة للمنشآت الخاصة؛ لتعديل أنشطتها التجارية بما يتوافق مع النشاط الفعلي الذي تمارسة المنشأة.

وتهدف الوزارة من هذه الخطة إلى تصحيح عدد من المسارات في سوق العمل، وتحسين بيئته، وتنظيمه؛ بما يجعله أكثر جذبًا واستجابة لبرامج التوطين؛ حيث إن معدلات التوطين تختلف باختلاف النشاط الذي تمارسه المنشأة.

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى تحري الدقة في تسجيل أنشطتهم، والبدء بتحديث سجلاتهم التجارية لدى وزارة التجارة والاستثمار، ومن ثم التقدم بطلب تعديل النشاط في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحسب النشاط الفعلي؛ لضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
11:59 AM

"العمل" تبدأ خطة لتعديل نشاط المنشآت بما يتوافق مع أنشطتها الفعلية

لتصحيح عدد من المسارات في السوق وتحسين بيئته وجعله أكثر جذبًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,400

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية -بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة- خطتها الموجهة للمنشآت الخاصة؛ لتعديل أنشطتها التجارية بما يتوافق مع النشاط الفعلي الذي تمارسة المنشأة.

وتهدف الوزارة من هذه الخطة إلى تصحيح عدد من المسارات في سوق العمل، وتحسين بيئته، وتنظيمه؛ بما يجعله أكثر جذبًا واستجابة لبرامج التوطين؛ حيث إن معدلات التوطين تختلف باختلاف النشاط الذي تمارسه المنشأة.

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى تحري الدقة في تسجيل أنشطتهم، والبدء بتحديث سجلاتهم التجارية لدى وزارة التجارة والاستثمار، ومن ثم التقدم بطلب تعديل النشاط في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحسب النشاط الفعلي؛ لضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,740
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,579
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,642
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,318

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة