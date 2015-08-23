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غادر المستشفى بعين واحدة و"سبق" نقلت قصته.. هكذا تفاعل "تركي آل الشيخ" مع "بائع الحبحب"

فيما شكر الشاب الصحيفة على ما أسهمت به من نشر معاناته وثمّن تحرُّك رئيس هيئة الترفيه

تفاعل رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ؛ مع ما نشرته "سبق"، تحت عنوان "خرج من المستشفى بعين واحدة.. حادث أليم يحرم شاباً من بيع الحبحب بمكة"؛ حيث علّق على حالة الشاب عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، بقوله: "يا ليت وسيله للتواصل معه".

ولم يعد الشاب صياف الفهمي؛ ذو الـ 24 عاماً قادراً على مزاولة بيع "الحبحب" -مصدر دخله الوحيد- في طرقات وشوارع مكة المكرّمة، بسبب تعرُّضه لحادثٍ أليمٍ وقع عليه قبل أربعة أشهر حرمه تلك المهنة التي اعتاد عليها، وتسبّب في فقد بصره في إحدى عينيه، حيث غادر المستشفى بعين واحدة، وأمله هو قبوله في أيّ مركز متخصّص في العيون سواء داخل المملكة أو خارجها، ولديه معاملة في الهند، وأخرى في مصر، ومستشفى الملك خالد بالرياض، غير أنه لم يجد القبول في أي مستشفى يمكن من خلاله إعادة ولو بصيص من الأمل.

بدوره، تقدّم الشاب "الفهمي"؛ لصحيفة "سبق"، بالشكر والتقدير على ما أسهمت به من نشر معاناته؛ مقدماً شكره للمستشار تركي آل الشيخ؛ على تفاعله مع حالته، سائلاً الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته.

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غادر المستشفى بعين واحدة و"سبق" نقلت قصته.. هكذا تفاعل "تركي آل الشيخ" مع "بائع الحبحب"
سبق

تفاعل رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ؛ مع ما نشرته "سبق"، تحت عنوان "خرج من المستشفى بعين واحدة.. حادث أليم يحرم شاباً من بيع الحبحب بمكة"؛ حيث علّق على حالة الشاب عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، بقوله: "يا ليت وسيله للتواصل معه".

ولم يعد الشاب صياف الفهمي؛ ذو الـ 24 عاماً قادراً على مزاولة بيع "الحبحب" -مصدر دخله الوحيد- في طرقات وشوارع مكة المكرّمة، بسبب تعرُّضه لحادثٍ أليمٍ وقع عليه قبل أربعة أشهر حرمه تلك المهنة التي اعتاد عليها، وتسبّب في فقد بصره في إحدى عينيه، حيث غادر المستشفى بعين واحدة، وأمله هو قبوله في أيّ مركز متخصّص في العيون سواء داخل المملكة أو خارجها، ولديه معاملة في الهند، وأخرى في مصر، ومستشفى الملك خالد بالرياض، غير أنه لم يجد القبول في أي مستشفى يمكن من خلاله إعادة ولو بصيص من الأمل.

بدوره، تقدّم الشاب "الفهمي"؛ لصحيفة "سبق"، بالشكر والتقدير على ما أسهمت به من نشر معاناته؛ مقدماً شكره للمستشار تركي آل الشيخ؛ على تفاعله مع حالته، سائلاً الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
08:47 AM

غادر المستشفى بعين واحدة و"سبق" نقلت قصته.. هكذا تفاعل "تركي آل الشيخ" مع "بائع الحبحب"

فيما شكر الشاب الصحيفة على ما أسهمت به من نشر معاناته وثمّن تحرُّك رئيس هيئة الترفيه

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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12,622

تفاعل رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ؛ مع ما نشرته "سبق"، تحت عنوان "خرج من المستشفى بعين واحدة.. حادث أليم يحرم شاباً من بيع الحبحب بمكة"؛ حيث علّق على حالة الشاب عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، بقوله: "يا ليت وسيله للتواصل معه".

ولم يعد الشاب صياف الفهمي؛ ذو الـ 24 عاماً قادراً على مزاولة بيع "الحبحب" -مصدر دخله الوحيد- في طرقات وشوارع مكة المكرّمة، بسبب تعرُّضه لحادثٍ أليمٍ وقع عليه قبل أربعة أشهر حرمه تلك المهنة التي اعتاد عليها، وتسبّب في فقد بصره في إحدى عينيه، حيث غادر المستشفى بعين واحدة، وأمله هو قبوله في أيّ مركز متخصّص في العيون سواء داخل المملكة أو خارجها، ولديه معاملة في الهند، وأخرى في مصر، ومستشفى الملك خالد بالرياض، غير أنه لم يجد القبول في أي مستشفى يمكن من خلاله إعادة ولو بصيص من الأمل.

بدوره، تقدّم الشاب "الفهمي"؛ لصحيفة "سبق"، بالشكر والتقدير على ما أسهمت به من نشر معاناته؛ مقدماً شكره للمستشار تركي آل الشيخ؛ على تفاعله مع حالته، سائلاً الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته.

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