النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحازمي" طالب إدارة تعليم صبيا يحقق جائزة راوي الدرعية

"الخرمي": تسهم في غرس المبادئ والقيم الوطنية

حقّق الطالب عاصم إبراهيم فتاح الحازمي من متوسطة تحفيظ ضمد بإدارة تعليم صبيا، جائزة راوي الدرعية، وتم تتويجه بالجائزة خلال الحفل الذي أقيم في حي الطريف التاريخي المسجل في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي بالدرعية.

جاء ذلك ضمن اثني عشر طالبًا وطالبة من مختلف مناطق المملكة، تم تكريمهم بعد فوزهم في المنافسات النهائية التي ترشح لها أكثر من ربع مليون مشارك ومشاركة؛ حيث حاز على لقب وجائزة "راوي الدرعية" ستة من طلبة المرحلة المتوسطة، وستة من المرحلة الثانوية.

وبارك مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي للطالب الفائز، مقدمًا التهنئة لأمير منطقة جازان نائبه بهذا المنجز، مؤكدًا على دور هذه النماذج من المبادرات والمسابقات في ترسيخ ثقافة العمل المهني، ودعم رواية القصص التاريخية التي تسهم في غرس المبادئ والقيم الوطنية، وتعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب، إضافة لما تتيحه لهم مثل هذه المشاركات من إبراز لمواهبهم وصقل تجاربهم وتكوين شخصيات أدبية في المستقبل.

ووجه الدكتور "الخرمي" شكره لأسرة الطالب ومدرسته، ولمكتب تعليم ضمد وللنشاط الطلابي على متابعة الطالب وتحفيزه، سائلًا الله للجميع التوفيق والسداد.

من جانبه أوضح المساعد للشؤون التعليمية ناصر معافا، أن فكرة مبادرة راوي الدرعية التي أطلقتها هيئة تطوير بوابة الدرعية بالتعاون مع وزارة التعليم أواخر العام 2020م تقوم على تأهيل أكبر عددٍ ممكن من النشء؛ لتعريفهم طريقةَ سرد القصص الوطنية المرتبطة بتاريخ وطننا الغالي من خلال ثلاث وثلاثين قصة مرتبطة بتاريخ المملكة وتراثها، بما فيه من شخصيات وطنية وبطولية وأحداث تاريخية، بإشراف مختصين.

وأشار معافا إلى أن عدد المسجلين في المسابقة التي استهدفت طلاب وطالبات المرحلتين المتوسط والثانوي من التعليم العام قد بلغ حسب ما أعلنته أمانة المبادرة نحو ربع مليون طالب وطالبة، تجاوزت مشاركاتهم اثني عشر ألف مشاركة، تأهل منهم مئة طالب وطالبة للمرحلة النهائية من مبادرة راوي الدرعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحازمي" طالب إدارة تعليم صبيا يحقق جائزة راوي الدرعية
سبق

حقّق الطالب عاصم إبراهيم فتاح الحازمي من متوسطة تحفيظ ضمد بإدارة تعليم صبيا، جائزة راوي الدرعية، وتم تتويجه بالجائزة خلال الحفل الذي أقيم في حي الطريف التاريخي المسجل في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي بالدرعية.

جاء ذلك ضمن اثني عشر طالبًا وطالبة من مختلف مناطق المملكة، تم تكريمهم بعد فوزهم في المنافسات النهائية التي ترشح لها أكثر من ربع مليون مشارك ومشاركة؛ حيث حاز على لقب وجائزة "راوي الدرعية" ستة من طلبة المرحلة المتوسطة، وستة من المرحلة الثانوية.

وبارك مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي للطالب الفائز، مقدمًا التهنئة لأمير منطقة جازان نائبه بهذا المنجز، مؤكدًا على دور هذه النماذج من المبادرات والمسابقات في ترسيخ ثقافة العمل المهني، ودعم رواية القصص التاريخية التي تسهم في غرس المبادئ والقيم الوطنية، وتعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب، إضافة لما تتيحه لهم مثل هذه المشاركات من إبراز لمواهبهم وصقل تجاربهم وتكوين شخصيات أدبية في المستقبل.

ووجه الدكتور "الخرمي" شكره لأسرة الطالب ومدرسته، ولمكتب تعليم ضمد وللنشاط الطلابي على متابعة الطالب وتحفيزه، سائلًا الله للجميع التوفيق والسداد.

من جانبه أوضح المساعد للشؤون التعليمية ناصر معافا، أن فكرة مبادرة راوي الدرعية التي أطلقتها هيئة تطوير بوابة الدرعية بالتعاون مع وزارة التعليم أواخر العام 2020م تقوم على تأهيل أكبر عددٍ ممكن من النشء؛ لتعريفهم طريقةَ سرد القصص الوطنية المرتبطة بتاريخ وطننا الغالي من خلال ثلاث وثلاثين قصة مرتبطة بتاريخ المملكة وتراثها، بما فيه من شخصيات وطنية وبطولية وأحداث تاريخية، بإشراف مختصين.

وأشار معافا إلى أن عدد المسجلين في المسابقة التي استهدفت طلاب وطالبات المرحلتين المتوسط والثانوي من التعليم العام قد بلغ حسب ما أعلنته أمانة المبادرة نحو ربع مليون طالب وطالبة، تجاوزت مشاركاتهم اثني عشر ألف مشاركة، تأهل منهم مئة طالب وطالبة للمرحلة النهائية من مبادرة راوي الدرعية.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
05:40 PM

"الحازمي" طالب إدارة تعليم صبيا يحقق جائزة راوي الدرعية

"الخرمي": تسهم في غرس المبادئ والقيم الوطنية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,062

حقّق الطالب عاصم إبراهيم فتاح الحازمي من متوسطة تحفيظ ضمد بإدارة تعليم صبيا، جائزة راوي الدرعية، وتم تتويجه بالجائزة خلال الحفل الذي أقيم في حي الطريف التاريخي المسجل في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي بالدرعية.

جاء ذلك ضمن اثني عشر طالبًا وطالبة من مختلف مناطق المملكة، تم تكريمهم بعد فوزهم في المنافسات النهائية التي ترشح لها أكثر من ربع مليون مشارك ومشاركة؛ حيث حاز على لقب وجائزة "راوي الدرعية" ستة من طلبة المرحلة المتوسطة، وستة من المرحلة الثانوية.

وبارك مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي للطالب الفائز، مقدمًا التهنئة لأمير منطقة جازان نائبه بهذا المنجز، مؤكدًا على دور هذه النماذج من المبادرات والمسابقات في ترسيخ ثقافة العمل المهني، ودعم رواية القصص التاريخية التي تسهم في غرس المبادئ والقيم الوطنية، وتعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب، إضافة لما تتيحه لهم مثل هذه المشاركات من إبراز لمواهبهم وصقل تجاربهم وتكوين شخصيات أدبية في المستقبل.

ووجه الدكتور "الخرمي" شكره لأسرة الطالب ومدرسته، ولمكتب تعليم ضمد وللنشاط الطلابي على متابعة الطالب وتحفيزه، سائلًا الله للجميع التوفيق والسداد.

من جانبه أوضح المساعد للشؤون التعليمية ناصر معافا، أن فكرة مبادرة راوي الدرعية التي أطلقتها هيئة تطوير بوابة الدرعية بالتعاون مع وزارة التعليم أواخر العام 2020م تقوم على تأهيل أكبر عددٍ ممكن من النشء؛ لتعريفهم طريقةَ سرد القصص الوطنية المرتبطة بتاريخ وطننا الغالي من خلال ثلاث وثلاثين قصة مرتبطة بتاريخ المملكة وتراثها، بما فيه من شخصيات وطنية وبطولية وأحداث تاريخية، بإشراف مختصين.

وأشار معافا إلى أن عدد المسجلين في المسابقة التي استهدفت طلاب وطالبات المرحلتين المتوسط والثانوي من التعليم العام قد بلغ حسب ما أعلنته أمانة المبادرة نحو ربع مليون طالب وطالبة، تجاوزت مشاركاتهم اثني عشر ألف مشاركة، تأهل منهم مئة طالب وطالبة للمرحلة النهائية من مبادرة راوي الدرعية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,615
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,318
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,601
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,272

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة