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رئاسة الحرمين تحدّد الإجراءات الوقائية لأداء الصلاة في المسجد الحرام

بدءًا من الأحد المقبل.. وأبرزها قراءة القرآن من الجوال

حدّدت رئاسة شؤون الحرمين تسعة إجراءات يجب على المواطن والمقيم التقيُّد بها أثناء أداء الصلاة في المسجد الحرام، بدءًا من الأحد المقبل.

وجاءت الإجراءات الوقائية على النحو الآتي: ارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين أثناء الدخول، والالتزام بالتعليمات أثناء الخروج، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول، وعدم إدخال المأكولات والمشروبات إلى المسجد الحرام، والالتزام بالمسارات والأماكن المحدّدة للصلاة، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة بك، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وإحضار المصحف الخاصة بك، أو القراءة من الجوال.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد أعلنت عن استعدادها بدءًا من الأحد المقبل لاستقبال ٢٢٠ ألف معتمر و٥٦٠ ألف مصلٍّ طوال فترة ثاني مراحل العمرة، التي تستمر على مدار ١٤ يومًا، وسط منظومة متكاملة من الخدمات هيئتها حكومة المملكة العربية السعودية لقاصدي الحرمين الشريفين.

وسيتمكّن من أداء الصلاة في الحرم المكي وفق المرحلة الثانية ٤٠ ألف مصلٍّ و١٥ ألف معتمر في اليوم، بما يمثل ٧٥٪؜ من إجمالي الطاقة الاستيعابية، التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للحرم المكي.

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رئاسة الحرمين تحدّد الإجراءات الوقائية لأداء الصلاة في المسجد الحرام
سبق

حدّدت رئاسة شؤون الحرمين تسعة إجراءات يجب على المواطن والمقيم التقيُّد بها أثناء أداء الصلاة في المسجد الحرام، بدءًا من الأحد المقبل.

وجاءت الإجراءات الوقائية على النحو الآتي: ارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين أثناء الدخول، والالتزام بالتعليمات أثناء الخروج، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول، وعدم إدخال المأكولات والمشروبات إلى المسجد الحرام، والالتزام بالمسارات والأماكن المحدّدة للصلاة، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة بك، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وإحضار المصحف الخاصة بك، أو القراءة من الجوال.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد أعلنت عن استعدادها بدءًا من الأحد المقبل لاستقبال ٢٢٠ ألف معتمر و٥٦٠ ألف مصلٍّ طوال فترة ثاني مراحل العمرة، التي تستمر على مدار ١٤ يومًا، وسط منظومة متكاملة من الخدمات هيئتها حكومة المملكة العربية السعودية لقاصدي الحرمين الشريفين.

وسيتمكّن من أداء الصلاة في الحرم المكي وفق المرحلة الثانية ٤٠ ألف مصلٍّ و١٥ ألف معتمر في اليوم، بما يمثل ٧٥٪؜ من إجمالي الطاقة الاستيعابية، التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للحرم المكي.

16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
06:47 PM

رئاسة الحرمين تحدّد الإجراءات الوقائية لأداء الصلاة في المسجد الحرام

بدءًا من الأحد المقبل.. وأبرزها قراءة القرآن من الجوال

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,081

حدّدت رئاسة شؤون الحرمين تسعة إجراءات يجب على المواطن والمقيم التقيُّد بها أثناء أداء الصلاة في المسجد الحرام، بدءًا من الأحد المقبل.

وجاءت الإجراءات الوقائية على النحو الآتي: ارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين أثناء الدخول، والالتزام بالتعليمات أثناء الخروج، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول، وعدم إدخال المأكولات والمشروبات إلى المسجد الحرام، والالتزام بالمسارات والأماكن المحدّدة للصلاة، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة بك، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وإحضار المصحف الخاصة بك، أو القراءة من الجوال.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد أعلنت عن استعدادها بدءًا من الأحد المقبل لاستقبال ٢٢٠ ألف معتمر و٥٦٠ ألف مصلٍّ طوال فترة ثاني مراحل العمرة، التي تستمر على مدار ١٤ يومًا، وسط منظومة متكاملة من الخدمات هيئتها حكومة المملكة العربية السعودية لقاصدي الحرمين الشريفين.

وسيتمكّن من أداء الصلاة في الحرم المكي وفق المرحلة الثانية ٤٠ ألف مصلٍّ و١٥ ألف معتمر في اليوم، بما يمثل ٧٥٪؜ من إجمالي الطاقة الاستيعابية، التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للحرم المكي.

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