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مدير مستشفى صامطة يكرّم "بجوي" و"خبراني"

كرّم مدير مستشفى صامطة العام، عبدالله بن أحمد عريشي، رئيس قسم المختبر وبنك الدم السابق بالمستشفى، الأخصائي حمد بن علي بجوي، ومشرف الفنيين بقسم المختبر علي بن عيسى خبراني، بمناسبة انتهاء فترة تكليفهما.

جاء ذلك بحضور المدير الطبي الدكتور حمدي تعشري، والدكتور عبدالمجيد شعبي، ورئيس قسم المختبر وبنك الدم الأخصائي باسم مدخلي، وعدد من رؤساء الأقسام الطبية والفنية والإدارية بالمستشفى.

ومن جهته عبر "بجوي" و"خبراني" عن بالغ شكرههما وتقديرهما لمدير المستشفى، ولفريق العمل بقسم المختبر، على التكريم، مثمنين هذا التقدير من الجميع.

مدير مستشفى صامطة

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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مدير مستشفى صامطة يكرّم "بجوي" و"خبراني"
سبق

كرّم مدير مستشفى صامطة العام، عبدالله بن أحمد عريشي، رئيس قسم المختبر وبنك الدم السابق بالمستشفى، الأخصائي حمد بن علي بجوي، ومشرف الفنيين بقسم المختبر علي بن عيسى خبراني، بمناسبة انتهاء فترة تكليفهما.

جاء ذلك بحضور المدير الطبي الدكتور حمدي تعشري، والدكتور عبدالمجيد شعبي، ورئيس قسم المختبر وبنك الدم الأخصائي باسم مدخلي، وعدد من رؤساء الأقسام الطبية والفنية والإدارية بالمستشفى.

ومن جهته عبر "بجوي" و"خبراني" عن بالغ شكرههما وتقديرهما لمدير المستشفى، ولفريق العمل بقسم المختبر، على التكريم، مثمنين هذا التقدير من الجميع.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
05:39 PM

مدير مستشفى صامطة يكرّم "بجوي" و"خبراني"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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كرّم مدير مستشفى صامطة العام، عبدالله بن أحمد عريشي، رئيس قسم المختبر وبنك الدم السابق بالمستشفى، الأخصائي حمد بن علي بجوي، ومشرف الفنيين بقسم المختبر علي بن عيسى خبراني، بمناسبة انتهاء فترة تكليفهما.

جاء ذلك بحضور المدير الطبي الدكتور حمدي تعشري، والدكتور عبدالمجيد شعبي، ورئيس قسم المختبر وبنك الدم الأخصائي باسم مدخلي، وعدد من رؤساء الأقسام الطبية والفنية والإدارية بالمستشفى.

ومن جهته عبر "بجوي" و"خبراني" عن بالغ شكرههما وتقديرهما لمدير المستشفى، ولفريق العمل بقسم المختبر، على التكريم، مثمنين هذا التقدير من الجميع.

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