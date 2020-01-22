احتفل سعد بن صالح الشمراني بزواج نجله رامي، على كريمة صالح بن حسن الشمراني، في مدينة الرياض، بحضور الأقارب وأبناء القبيلة والأصدقاء من داخل مدينة الرياض وخارجها.
"الشمراني" يحتفل بزواج "رامي" في الرياض
احتفل سعد بن صالح الشمراني بزواج نجله رامي، على كريمة صالح بن حسن الشمراني، في مدينة الرياض، بحضور الأقارب وأبناء القبيلة والأصدقاء من داخل مدينة الرياض وخارجها.
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"الشمراني" يحتفل بزواج "رامي" في الرياضصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-22
احتفل سعد بن صالح الشمراني بزواج نجله رامي، على كريمة صالح بن حسن الشمراني، في مدينة الرياض، بحضور الأقارب وأبناء القبيلة والأصدقاء من داخل مدينة الرياض وخارجها.
22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
09:51 PM
"الشمراني" يحتفل بزواج "رامي" في الرياض
احتفل سعد بن صالح الشمراني بزواج نجله رامي، على كريمة صالح بن حسن الشمراني، في مدينة الرياض، بحضور الأقارب وأبناء القبيلة والأصدقاء من داخل مدينة الرياض وخارجها.
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