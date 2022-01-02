وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب أعلنت عن مواعيد التسجيل والاختبارات في وقت سابق جاءت على النحو التالي، الفترة الأولى للاختبار العام كان التسجيل فيه في الفترة من 7/ 9/ 2021 وحتى 3/ 10/ 2021، وانعقد الاختبار في الفترة ما بين -3/ 11/ 2021 إلى 15/ 11/ 2021، بينما جاءت الفترة الأولى لاختبار التخصص من 29/ 11/ 2021 وحتى نهاية اليوم الأحد الموافق 2/ 1/ 2022.

يغلق، اليوم الأحد، التسجيل المبكر في اختبار التخصص للرخصة المهنية للمعلمين.

اليوم.. إغلاق التسجيل المبكر في اختبار التخصص للرخصة المهنية للمعلمين نواف الغضوري سبق 2022-01-02 يغلق، اليوم الأحد، التسجيل المبكر في اختبار التخصص للرخصة المهنية للمعلمين. وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب أعلنت عن مواعيد التسجيل والاختبارات في وقت سابق جاءت على النحو التالي، الفترة الأولى للاختبار العام كان التسجيل فيه في الفترة من 7/ 9/ 2021 وحتى 3/ 10/ 2021، وانعقد الاختبار في الفترة ما بين -3/ 11/ 2021 إلى 15/ 11/ 2021، بينما جاءت الفترة الأولى لاختبار التخصص من 29/ 11/ 2021 وحتى نهاية اليوم الأحد الموافق 2/ 1/ 2022. وسيعقد الاختبار في يوم السبت الموافق 26/ 2/ 2022.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443 02:42 PM

اليوم.. إغلاق التسجيل المبكر في اختبار التخصص للرخصة المهنية للمعلمين وفق المواعيد التي حددتها "تقويم التعليم" سابقًا.. والاختبارات 26 فبراير





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يغلق، اليوم الأحد، التسجيل المبكر في اختبار التخصص للرخصة المهنية للمعلمين.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب أعلنت عن مواعيد التسجيل والاختبارات في وقت سابق جاءت على النحو التالي، الفترة الأولى للاختبار العام كان التسجيل فيه في الفترة من 7/ 9/ 2021 وحتى 3/ 10/ 2021، وانعقد الاختبار في الفترة ما بين -3/ 11/ 2021 إلى 15/ 11/ 2021، بينما جاءت الفترة الأولى لاختبار التخصص من 29/ 11/ 2021 وحتى نهاية اليوم الأحد الموافق 2/ 1/ 2022.

وسيعقد الاختبار في يوم السبت الموافق 26/ 2/ 2022.