عادل عزت يطمئن على الحالة الصحية لخميس العويران

أجرى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت اليوم الأحد اتصالاً هاتفيًّا بلاعب المنتخب الوطني السابق خميس العويران الذي يرقد حاليًا في مستشفى مدينة الملك فهد الطبية، اطمأن من خلاله على حالته الصحية، ودعا له بموفور الصحة والعافية.

وعبَّر رئيس الاتحاد السعودي خلال اتصاله باللاعب خميس العويران - باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد - عن تمنياتهم الصادقة له بنجاح عمليته الجراحية التي سيجريها غدًا الاثنين، وتجاوُز عارضه الصحي؛ ليعود لأهله ومحبيه سليمًا معافى.

ويأتي اتصال رئيس الاتحاد السعودي باللاعب خميس العويران في إطار ما يحظى به من اهتمام ومتابعة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامةللرياضة تركي آل الشيخ، وتقديرًا من الاتحاد السعودي لكل اللاعبين الذين خدموا الكرة السعودية، وساهموا في إنجازاتها.