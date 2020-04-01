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"الصحة": 157 إصابة جديدة بـ"كورونا" وعدد المتعافين يرتفع لـ264 حالة

وفاة برلماني جزائري إثر إصابته بفيروس كورونا

أحد رجالات ولاية البليدة وأعيانها

توفي اليوم الأربعاء البرلماني الجزائري الطيب عبد القادر زغيمي، إثر إصابته بفيروس كورونا.

ونعى رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، النائب "زغيمي"، وتقدم بتعازيه إلى عائلة المتوفى، وقال: "في مرحلة صعبة تجتازها بلادنا نفقد اليوم النائب الطيب زغيمي عبد القادر، الذي كان أحد رجالات ولاية البليدة وأعيانها ومحسنيها وأحد المساهمين في الاقتصاد الوطني".

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وفاة برلماني جزائري إثر إصابته بفيروس كورونا
سبق

توفي اليوم الأربعاء البرلماني الجزائري الطيب عبد القادر زغيمي، إثر إصابته بفيروس كورونا.

ونعى رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، النائب "زغيمي"، وتقدم بتعازيه إلى عائلة المتوفى، وقال: "في مرحلة صعبة تجتازها بلادنا نفقد اليوم النائب الطيب زغيمي عبد القادر، الذي كان أحد رجالات ولاية البليدة وأعيانها ومحسنيها وأحد المساهمين في الاقتصاد الوطني".

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
04:55 PM

وفاة برلماني جزائري إثر إصابته بفيروس كورونا

أحد رجالات ولاية البليدة وأعيانها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توفي اليوم الأربعاء البرلماني الجزائري الطيب عبد القادر زغيمي، إثر إصابته بفيروس كورونا.

ونعى رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، النائب "زغيمي"، وتقدم بتعازيه إلى عائلة المتوفى، وقال: "في مرحلة صعبة تجتازها بلادنا نفقد اليوم النائب الطيب زغيمي عبد القادر، الذي كان أحد رجالات ولاية البليدة وأعيانها ومحسنيها وأحد المساهمين في الاقتصاد الوطني".

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